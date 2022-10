Se siete intenzionati ad acquistare una smart TV dalle performance eccezionali ad un prezzo super scontato, vi consigliamo di dare uno sguardo al modello Philips OLED706/12 da ben 55″, disponibile su Mediaworld a un prezzo folle! Per il momento, potrete portarla a casa al costo di soli 799,00€ invece di 1.499,00€. Una promozione davvero irripetibile per questo prodotto Philips, scontato addirittura del 46%!

L’offerta che vi abbiamo proposto appartiene alla promozione Sottocosto di Mediaworld, con sconti fino al 50% su prodotti tech, elettrodomestici e molto altro ancora fino al 10 ottobre. Per questo, trattandosi di un articolo così interessante e disponibile a un prezzo davvero vantaggioso, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora disponibile!

Il Philips OLED706/12 da 55″ sfrutta la fantastica tecnologia Ambilight, che vi permette di vivere in prima persona ogni attimo. I LED intelligenti sui bordi del TV, infatti, rispondono all’azione sullo schermo ed emettono una luce coinvolgente e affascinante durante la visione di film e serie. Non meno importante il Processore P5 con intelligenza artificiale, pensato per offrirvi immagini super realistiche e dettagliate. Un algoritmo di AI ad apprendimento profondo, elabora le immagini in modo simile al cervello umano. Indipendentemente dal contenuto riprodotto, dunque, otterrete contrasti intensi, colori brillanti e movimenti fluidi.

Inoltre, grazie al pannello LED da 55″ con risoluzione in 4K, avrete un angolo di visione più ampio e un’immagine straordinariamente realistica. I neri sono più profondi, le sfumature più vere, i dettagli di ombre e luci vengono riprodotti con precisione e, in più, sono supportati tutti i principali formati HDR.

Il modello Philips Android, inoltre, vi offre i contenuti che desiderate, quando volete e come volete. Potrete personalizzare la schermata principale per visualizzare le vostre app preferite, semplificando la riproduzione in streaming dei film e dei programmi che adorate, oppure riprenderli direttamente dove li avete lasciati. Anche il design è di qualità superiore, dal piedistallo fino al telecomando! La cornice ultra sottile in metallo vi garantisce la massima immersività, i piedini in alluminio vi assicurano una buona stabilità e il telecomando con tasto Ambilight retroilluminato vi consente di attivare facilmente la funzione Ambilight, anche al buio.

Invece, nel caso stiate cercando qualche articoli in super sconto, nel corso del mese di ottobre e in vista del Prime Day, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Mediaworld dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato e dare uno sguardo a tutti i prodotti a disposizione.

