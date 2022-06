Se siete alla ricerca di una smart TV che sia versatile, moderna e che sia venduta ad un prezzo decisamente abbordabile, allora fermatevi subito, perché questa è un’offerta a cui proprio non potrete rinunciare!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile con uno sconto del 35% la splendida smart TV Hisense 65A98G da 65″, e dotata di pannello OLED con risoluzione 4K! Il prezzo è davvero ottimo, perché vi permetterà di portarvi a casa un televisore di grande formato a soli 1.299,00€, con ben 700 euro di sconto rispetto agli originali 1.999,00€!

Si tratta davvero di un prezzo ottimo, specie considerando che parliamo di una smart TV sul mercato da circa un annetto, e dunque più che perfetta per allietare il vostro angolo home cinema o la vostra postazione da gaming per molti anni a venire.

Al di la di questo aspetto, va poi considerato il profilo tecnico di questo televisore, che oltre al suo ampio pannello da 65″ in altissima risoluzione, vanta persino una soudbar integrata, capace di offrire una qualità audio che, francamente, potrebbe fare invidia a buona parte della concorrenza, vista la presenza di 2 speaker superiori, 1 subwoofer e un set di speaker anteriori, con il risultato di un suono ricco, dinamico e non sacrificato dalle sottilissime cornici del corpo della TV.

La Hisense 65A98G, inoltre, vanta un pannello OLED dai colori ricchissimi, con un angolo di visione che permette una corretta visualizzazione anche dai lati dello schermo, ed un sistema di ottimizzazione di luminosità e contrasto che rendono la visione uno spettacolo per gli occhi, a prescindere da quale sia il contenuto a schermo.

Per questo, va considerata senza alcun problema come una smart TV in grado di sopperire anche alle esigenze dei gamer (oltre che ai fan di cinema e serie TV), grazie anche ad accortezze tecniche come l’introduzione della tecnologia “Ultra Motion”, che permette una visualizzazione più fluida dei contenuti in rapido movimento (grazie al pannello a 120 Hz), o all’ottima modalità da gaming, che abbassa drasticamente l’imput lag.

Dotata di un accesso all’app store gratuito di Hisense, VIDAA, questa smart TV garantisce il pieno supporto e accesso ad app come Amazon Prime Video, DAZN, Netflix, Disney+ e non solo, oltre che una piena compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, che permettono un controllo delle attività a schermo anche tramite la propria voce.

Insomma: le premesse per un ottimo affare ci sono tutte e, a questo punto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina che Amazon sta dedicando alla promozione, suggerendovi di completare l’acquisto prima che il prezzo torni alle origini.

