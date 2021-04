700€ di sconto sul PC da gaming MSI con RTX 2080 Super

Dopo le feste pasquali ci aspettavamo un calo delle offerte disponibili, ma portali come Mediaworld non hanno intenzione di mollare la presa, offrendo agli utenti la possibilità di continuare a risparmiare cifre importanti, grazie alle iniziative come il “Solo per oggi“, che propone prodotti sempre diversi a prezzi molto inferiori rispetto agli originali, ma solo fino alla mezzanotte odierna. Inoltre, vale la pena ricordarvi che, in caso di un eventuale acquisto, potrete scegliere di pagare anche in 20 comode rate a tasso zero, utile qualora i regali di Pasqua vi abbiano prosciugato il portafoglio.

Il prodotto di punta che vogliamo segnalarvi oggi è il PC da gaming MSI MEG Trident X, proposto nella variante con Intel Core i7-10700K, 16GB di RAM e RTX 2080 Super a 2.499,00€ invece di 3.199,00€. Per quanto riguarda, invece, la parte di archiviazione troviamo un SSD da 512GB e un hard disk da 1TB, il tutto montato su una scheda madre di ultima generazione, che supporta il Bluetooth 5.1 e gli ultimi standard di Ethernet LAN, con la possibilità di dare priorità a quelle applicazioni che richiedono latenze ridotte, come ad esempio i videogiochi.

MSI MEG Trident X, quindi, non è solo potenza bruta, ma anche ottimizzazione. A tal proposito, il design è stato studiato per essere il più compatto possibile e siamo abbastanza certi che questo sia uno dei PC da gaming più piccolo in circolazione, con il suo chassis di soli 10 litri che vi permetterà di posizionarlo nel posto a voi più comodo. Le sue forme offrono un grande impatto visivo, con il vetro temperato laterale che vi permetterà di visualizzare i componenti interni e la fantastica illuminazione RGB.

Di solito, potenza e dimensioni ridotte non vanno d’accordo, ma non è il caso di MSI MEG Trident X, il cui sistema Silent Storm Cooling di MSI permetterà al calore di dissiparsi proprio come un PC da gaming molto più grande, grazie al fatto che ogni componente dispone del suo alloggio, attraverso il quale far entrare e uscire l’aria. Un sistema non facile da realizzare in uno spazio così ridotto, ma che MSI è riuscita a mettere in pratica, insieme a numerose porte, tra cui la Thunderbolt 3.

