700€ di sconto sulla smart TV Samsung The Frame da 49″ su eBay!

Dopo avervi segnalato quelle che sono le offerte di Amazon della mattinata, è ora il turno di dare un’occhiata anche alle proposte giornaliere di eBay dove, come ormai saprete, i tagli di prezzo sono spesso molto consistenti, specie qualora siate alla ricerca di prodotti tech come smartphone e smart TV, spesso proposti con offerte che riescono a competere persino con le offerte di Amazon.

Proposte come quella che vi offriamo oggi, e che ha come protagonista la smart tv Samsung The Frame da 49 pollici che, dagli originali 1.299,00€ scende addirittura a soli 599,99€, in quello che è un taglio al prezzo che supera addirittura il 50%, il che è veramente eccezionale, anche perché parliamo di un modello davvero eccezionale e che, per altro, a questo prezzo potrebbe risultare anche un’ottima idea regalo in vista della festa del papà. La serie The Frame di Samsung, infatti, si differenzia dalle altre soluzioni per la possibilità di applicare cornici personalizzate attorno ai bordi del televisore, mimetizzando così la TV tra gli altri complementi del vostro arredamento.

Del tutto simile nell’aspetto ad un quadro, la Samsung The Frame si propone con una funzione che le permette di integrarsi perfettamente con l’ambiente circostante, ovvero la cosiddetta “modalità Art Mode” che, permettendovi di selezionare un wallpaper in alta definizione tra fotografie e immagini di famosi dipinti, darà a questa smart TV l’aspetto di un quadro, mantenendo ovviamente bassissimi i consumi energetici.

Non ci si ferma comunque alla sola estetica, in quanto la Samsung The Frame si propone come una smart TV di fascia alta con tutti i crismi, dotata di un panello QLED ad alta definizione in 4K, e con supporto allo standard HDR, per far sì che le immagini siano pressoché perfette, oltre ad un comparto di intelligenza artificiale all’avanguardia. A tal proposito, potrete collegare la smart tv con Alexa, Bixby, AirPlay 2 e Google Assistant per ottenere così un’esperienza di intrattenimento ultramoderna.

Insomma, uno sconto di questa portata su una smart tv come la Samsung The Frame non si vede tutti i giorni, ed ecco perché consigliamo di approfittarne prima che diventi troppo tardi. Inoltre, siccome le offerte non si limitano solo a questo prodotto, consigliamo di visitare la pagina dedicata per valutare tutte le altre proposte presenti nel catalogo di eBay, oltre ovviamente a dare un’occhiata alla nostra lista personalizzata in calce. Infine, vi ricordiamo che sono sempre attivi i nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!