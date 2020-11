75% di sconto su 11 articoli da Gutteridge per il Singles Day

Giornata ricca di ottime offerte grazie ai Singles Day, e non solo per quanto riguarda il mondo della tecnologia! Anche Gutterdige, infatti, ha deciso di partecipare a questa iniziativa proponendo degli sconti da capogiro su un numero ristretto dei suoi capi di vestiario. Solo per poche ore potrete quindi acquistare completi di abbigliamento eleganti, cappotti e maglioni con l’eccezionale sconto del 75%. Ma attenzione, perché questa promozione sarà valida solo fino alle 23 di oggi!

Tra i vari capi proposti sicuramente spicca, anche per la proposta d’offerta, il cappotto Filed Jacket che, grazie al 75% di sconto scende ad appena 66 euro! Questo giaccone di ottima fattura è realizzato in un misto lana con una chiusura a cerniera nascosti da bottoni. Presenta ben 4 tasche, 2 alte e 2 basse, maniche lunghe con polsini e, nascosto nel bavero da una zip è presente anche un cappuccio. Disponibile in grigio chiaro o blue navy, questo cappotto saprà riscaldare il vostro inverno con un tocco di eleganza.

Ovviamente non è finita qui! Oltre ai cappotti sono presenti anche giubbini, giacche di vario tipo, maglioni, cardigan e anche completi interi, come ad esempio l’elegante abito Principe di Galles, che oggi potrete acquistare a soli 108,00€, in virtù degli originali 438,00€! Stiamo parlando di uno sconto di ben 330 euro, in quella che è un’occasione davvero irrinunciabile per dare un tocco di classe al proprio guardaroba!

Abbigliamento Gutteridge al 75% di sconto

