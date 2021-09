770€ di sconto sul frigorifero LG con SmartThinQ su Mediaworld

Come avrete notato, la fine di agosto ha gettato le basi per quello che sarà un altro mese ricco di offerte, le quali sono già iniziate con le offerte di settembre di Amazon ma, come sempre, il gigante dell’e-commerce non è il solo da tenere in considerazione. Mediaworld e il suo Solo per Oggi, infatti, giocano un ruolo fondamentale, con il noto portale che ha voluto iniziare il nuovo mese proponendo una scontistica di alto livello.

La selezione prodotti di Mediaworld per la giornata odierna è molto ampia, al punto che troverete elettrodomestici, notebook, televisori e smartphone in forte sconto. Tra le tante proposte, tuttavia, ci preme segnalarvi il frigorifero LG GBB72MCUFN, uno dei migliori della categoria, come lo dimostra anche il prezzo ufficiale di ben 1.599,00€, cifra che però viene dimezzata quasi del 50%, permettendovi di acquistarlo a soli 829,00€.

Il frigorifero LG GBB72MCUFN è così sofisticato al punto che la tecnologia No Frost probabilmente passa in secondo piano. Questo modello, infatti, è dotato di SmartThinQ, ovvero quella funzione che vi permetterà di regolare le impostazioni della temperatura da remoto, senza intervenire in alcun modo sul pannello touch del frigorifero. Ovviamente, ciò avviene con l’ausilio della rete WiFi e tramite il vostro dispositivo mobile.

Grazie alle sue rifiniture metalliche, l’LG GBB72MCUFN è un’eccellenza di design, con uno stile minimalista che ne esalta l’eleganza e la praticità. La forma stretta e lunga vi permetterà di posizionarlo in qualsiasi cucina e, al col tempo, vi assicurerà lo spazio sufficiente per inserire i vostri alimenti. Quest’ultimi avranno uno scompartimento dedicato, scompartimenti la cui temperatura potrà essere persino personalizzata, adattandola in base alla conservazione di uno specifico alimento. Oltre alla temperatura, l’LG GBB72MCUFN vi permetterà di mantenere anche la giusta umidità, sempre in base alla modalità di funzionamento impostata in quel preciso momento. Insomma, si tratta di un frigorifero che sa prendersi cura degli alimenti, capace di soddisfare le esigenze anche di coloro che non possono fare a meno di possedere degli elettrodomestici smart in casa.

Come detto, Mediaworld ha voluto iniziare il mese di settembre con una quantità enorme di offerte, oltre che con una scontistica che vi permetterà di risparmiare diverse centinaia di euro su tanti prodotti, i quali consigliamo di scoprirli direttamente sulla pagina dedicata.

