81% di sconto sul piano da 24 mesi di Surfshark VPN!

Come avrete notato nel corso dell’ultima settimana, con l’arrivo dell’autunno sono tornate anche le offerte dedicate al mondo delle VPN, con numerose compagnie intente ad attirare la nostra attenzione in quella che è, a tutti gli effetti, una sfida a colpi di prezzi al ribasso. Diverse sono state le proposte (e molte ancora ne verranno) ma, parlando di oggi, è arrivato il momento di dare uno sguardo a quella che è la nuova offerta di Surfshark compagnia che, come abbiamo spesso sottolineato, si caratterizza per un rapporto qualità/prezzo davvero lodevole!

La proposta? Uno sconto pari all’81% sull’abbonamento da 24 mesi, che scende così dai precedenti 10,95€ a soli 2,09€ al mese, per un costo totale di appena 50,16€! Non ci sono dubbi: si tratta senza dubbio di uno dei pacchetti di abbonamento VPN più convenienti tra quelli attualmente disponibili sul mercato, più vantaggiosi che si siano visti negli ultimi tempi, di per sé già appetibilissimo se non fosse che stiamo anche parlando di Surfshark, ovvero di una delle compagnie VPN più interessanti e funzionali tra quello che è – ormai – il vasto campionario di proposte del mercato.

Azienda con il pallino per la sicurezza, Surfshark si propone sul mercato con protocolli OpenVPN UDP e TCP, protocolli di sicurezza IKEv2, crittografia AES-256 e un comodo kill switch per impedire la perdita di dati allo stop della connessione. Basato su server DNS privato e una doppia VPN, il servizio VPN di Surfshark garantisce anonimato assoluto, in quella che è un’efficiente ed apprezzata politica di non conservazione dei dati degli utenti che, in questo modo, non richiederà altro che un indirizzo mail e i dati di fatturazione per l’iscrizione.

Dotata di un’interfaccia leggera e particolarmente user friendly, è la scelta perfetta per i principianti e per chi, in generale, non ama molto smanettare tra le impostazioni che – sin troppo spesso – affollano e complicano le interfacce di molti altri servizi VPN “premium”. Surfshark è infatti pratica, veloce e, soprattutto, davvero molto abbordabile, specie considerando che si tratta di uno dei pochissimi abbonamento VPN senza limite di dispositivi connessi e con la possibilità di disdire l’abbonamento entro un tempo massimo di ben 30 giorni!

» Clicca qui per approfittare dell’offerta di Surfshark «

