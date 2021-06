8€ di buono Amazon, ecco come averlo con Amazon Photos!

Vi segnaliamo una nuova promozione Amazon dedicata a tutti coloro che necessitano di uno spazio di archiviazione per le proprie foto, l’offerta è valida per gli utenti che caricano per la prima volta almeno una foto usufruendo del servizio Amazon Photos durante il periodo promozionale valido fino alle 23:59 del 30 giugno, Amazon regalerà un buono sconto del valore di 8€, caricando le vostre foto sulla piattaforma.

Per ottenere il credito promozionale Amazon di 8€ e godere a pieno del vostro spazio di archiviazione illimitato per le vostre foto e i vostri video, dovrete seguire dei passaggi davvero semplici. Infatti, non dovrete fare altro che scaricare l’app Amazon Photos, caricare la vostra prima foto ed entro sette giorni riceverete un’email con il vostro credito promozionale.

L’offerta si applica esclusivamente ai clienti Amazon Prime idonei che caricano per la prima volta almeno una foto tramite l’app Amazon Photos durante il periodo promozionale. Il codice promozionale verrà scalato automaticamente dall’importo del prossimo acquisto idoneo su www.amazon.it al momento del checkout e dovrà essere utilizzato entro le ore 23:59 del 15 luglio 2021.

Siamo sicuri che coglierete al volo questa occasione

