Siamo ormai nel pieno di dicembre, mese che non è equivalente solo di cioccolate calde, regali di Natale e decorazioni luminose, bensì anche di shopping e sconti. Sono tantissimi infatti gli store che stanno proponendo offerte in occasione del periodo festivo, permettendoci di risparmiare sugli acquisti di fine anno; se siete alla ricerca di una nuova smart TV, sul sito di Comet oggi ne troverete una spettacolare a un prezzo stracciato!

La smart TV Samsung Neo QLED da 55″ con codice Qe55qn90batxzt è infatti attualmente in sconto a soli 1.099,00€ invece di 1.999,00€; si tratta di un ribasso del 45%, che vi permetterà di risparmiare ben 900,00€! Inoltre, è possibile pagare l’articolo anche in 3 rate da 366,33€ senza interessi con PayPal, e la consegna a domicilio è garantita prima di Natale!

Samsung è da 16 anni al primo posto nella classifica dei brand produttori di TV, e la smart tv Neo QLED rappresenta in pieno l’eccellenza dell’azienda: che voi stiate guardando il TG della sera, un film romantico o una partita di calcio, l’innovativo Processore Neo Neural Quantum 4K analizzerà le immagini sullo schermo, creando profondità tridimensionale e regolando automaticamente la luminosità e il contrasto e aumentando la risoluzione al massimo.

La vostra esperienza di visione sarà alla pari di quella cinematografica, e a renderla ancora più immersiva sono gli altoparlanti di Samsung, che vi garantiranno un’esperienza Dolby Atmos senza precedenti: il comparto audio 3D vi garantirà il massimo coinvolgimento durante la visione di film, serie TV e match sportivi. Inoltre, la tecnologia antiriflesso vi consentirà di non perdere nemmeno un secondo dei vostri programmi preferiti, godendo sempre di immagini chiare e nitide da ogni posizione della casa e con qualsiasi illuminazione.

Ovviamente, trattandosi di una smart TV, non mancano le funzionalità dedicate: la Neo QLED è compatibile con SmartThings, l’applicazione di Samsung che vi permetterà di connettere il televisore a tutti i vostri dispositivi smart, controllandoli direttamente con il telecomando o la voce. Immancabile è poi il servizio streaming live gratuito Samsung Tv Plus, dove potrete scegliere comodamente cosa guardare tra una vastissima offerta di canali con contenuti come film, sport, notizie e molto altro. Infine, potrete sfruttare funzioni come il multischermo, l’app per videochiamate Google Duo, e l’integrazione nella home delle piattaforme streaming più famose come Netflix, Prime Video, YouTube e DAZN.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina di Comet dedicata all’offerta della smart TV Neo QLED da 55″. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che la promozione potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima vista la qualità spettacolare del prodotto.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!