Lo sport rappresenta uno dei pilastri della vita quotidiana, ed è dunque importantissimo acquistare prodotti che consentono di svolgere esercizi di ogni genere. Ed è per questo che Decathlon ha deciso per questo San Valentino di inaugurare una nuova tornata di sconti su moltissimi articoli del sul catalogo, con sconti che possono raggiungere fino al 50%!

Decathlon, infatti, con questa nuova promozione ha messo a disposizione una pagina dedicata sul proprio sito web, che contiene prodotti di ogni genere, dalle t-shirt alle felpe, dai pantaloni alle scarpe, e fino ad arrivare agli attrezzi. In buona sostanza, il noto rivenditore sta scontando moltissimi prodotti, motivo per cui vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità di risparmio, dato che alcuni articoli sono soggetti ad esaurimento scorte.

Tra le proposte più interessanti di questa nuova tornata di sconti troviamo sicuramente il tapis roulant compatto Movi Fitness Top Slim. Disponibile originariamente a 1.099,00€, ora è acquistabile a “soli” 679,00€ oppure in tre comode rate da 226,33€ con Klarna, a seguito di uno sconto del 38% dal prezzo consigliato dal produttore.

Questo articolo è perfetto per coloro che possiedono un’abitazione di piccole dimensioni, dato che è stato progettato per poter offrire il massimo comfort e prestazioni. Al suo interno troviamo un motore da 2CV, che consente di raggiungere 16 Km/h sulla pedana. A tutto ciò, si aggiunge anche l’inclinazione elettrica di ben dieci livelli per allenamenti intensivi.

Il Movi Fitness Top Slim vanta anche un display con la visualizzazione dei parametri tempo, distanza, velocità, inclinazione, calorie, pulsazioni e pedometro. Inoltre, non mancano diversi programmi preimpostati per allenamenti di ogni genere. Insomma, un tapis roulant di grande livello, disponibile ad un prezzo decisamente vantaggioso.

Ciò detto, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di consultare la pagina degli sconti su Decathlon

