State cercando il regalo di San Valentino perfetto per un amante dei viaggi e weekend fuori porta? Allora non dovreste assolutamente farvi scappare l’occasione di portare a casa la Smartbox perfetta per voi, tra le tante disponibili nell’apposita sezione Amazon.

Sullo store, inoltre, potrete decidere se acquistare un cofanetto fisico, contenente il biglietto regalo da attivare rapidamente online oppure, se preferite direttamente la versione digitale, potrete riceverlo comodamente tramite e-mail. In entrambi i casi, avrete la possibilità di attivare il vostro pacchetto tramite l’apposita applicazione per smartphone oppure tramite sito web, oltre a ricevere una breve guida con tutte le attività incluse.

Le proposte perfette per San Valentino sono davvero moltissime, a partire dalla Smartbox Città Europee in 3 giorni, per gli amanti delle metropoli, fino al cofanetto Emozioni Estreme per gli amanti delle macchine e dell’altra velocità.

Tra le box da non farvi assolutamente scappare, c’è indubbiamente Tre giorni in spa di lusso, due notti con colazione e accesso spa per 2 disponibile anche a un prezzo scontato. Solo per poco, potrete portarlo a casa 361,30€ invece di 389,90€, un vero e proprio affare!

Grazie al cofanetto potrete decidere tra 75 soggiorni benessere in hotel a 4 stele, dimore o ville con Spa, l’idea perfetta per rilassarsi e distaccarsi dalla vita frenetica di tutti i giorni in compagnia del proprio partner. Le Smartbox, inoltre, vi offrono la massima comodità e flessibilità, in quanto avrete fino a 3 anni e 3 mesi di validità, cambio gratuito e rinnovo illimitato tramite app o sito web.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del cofanetto che preferite.

