Mentre rimangono attive le ottime occasioni per rinnovare il proprio bagno a prezzi convenienti, sempre su Leroy Merlin parte una nuova promozione, mirata questa volta ad abbattere i costi in bolletta, con molte proposte relative a lampadine e caldaie a risparmio energetico. Quelli proposti sono prodotti validi e in linea con la tipica qualità dell’azienda francese, ora a prezzi concorrenziali, grazie a sconti fino al 30%.

Il tutto sarà valido fino al 27 febbraio, pertanto avrete il tempo per raccogliere le idee e capire quale prodotto vi conviene sostituire per abbassare il consumo quotidiano senza compromessi. Spesso si parla di lampadine a LED, che sono sicuramente importanti in ottica risparmio energetico, ma si tende a sottovalutare gli scaldabagni, a prescindere che siano elettrici o a gas. Infatti il risparmio energetico passa anche dall’impianto idraulico locale, e di soluzioni in tal senso ne troverete parecchie in questa promozione di Leroy Merlin.

Nonostante abbiate circa 10 giorni per decidere con quali prodotti far diminuire i costi in bolletta, il nostro consiglio è quello di non impiegare troppo tempo per portare a termine gli acquisti, dato che gli articoli meglio scontati potrebbero esaurirsi prima della scadenza fissata dal portale, a maggior ragione se il numero di scorte (che non si conosce) fosse limitato.

Ciò detto, il rubinetto per lavabo Studio SENSEA in ottone cromato sarà senza dubbio un’ottimo acquisto, poiché non si tratta soltanto di un rubinetto dal design pulito e confortevole da usare, ma anche un dispositivo di regolazione del flusso che permette di ridurre il consumo di acqua del 60%. Questo modello, inoltre, possiede un aeratore anticalcare che assicura un flusso d’acqua sempre omogeneo, oltre a permettervi di pulirlo con facilità.

Questo era solo un esempio dei prodotti che potete trovare a prezzi convenienti e con cui abbattere i costi in bolletta. Se volete dare un’occhiata all’intero catalogo, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina promozionale dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodott

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!