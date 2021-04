Abbigliamento e gadget nerd a meno di 10€ da Just Geek!

Oltre alle numerose offerte tech che vi abbiamo riportato in mattinata, vogliamo segnalarvi che sul portale di Just Geek sono disponibili tantissime occasioni di gadget e abbigliamento nerd al di sotto di 10€! Avete capito bene, infatti in queste ore potrete acquistare i più disparati articoli come action figure, magliette, decorazioni per casa ispirate a tantissimi franchise dal mondo dei fumetti, del cinema e dei videogiochi, quindi vi consigliamo di lasciarveli sfuggire!

Tanti sono gli oggetti a prezzo scontato che potrete acquistare in questa selezione, come le tazze a tema Harry Potter o Star Wars che rappresentano alcuni personaggi in maniera molto fedele, e possono esser utilizzate anche solo come decorazione per la casa. Inoltre gli amanti di videogiochi non potranno lasciarsi sfuggire la bellissima tazza in ceramica di Crash Bandicoot, che può esser acquistata ad appena 4,64€, e rappresenta sia l’iconica mascotte di PlayStation che Coco in azione, disegnati in un particolare stile cartoon.

Come detto poi tanti sono i capi d’abbigliamento ispirati a film e videogiochi, con modelli sia da uomo che da donna, e con una vasta scelta di taglie che vanno da XS fino ad XXL. Ma non è tutto, infatti in queste occasioni da meno di 10€ di Just Geek troverete anche tanti Funko Pop! recenti ad un prezzo incredibile, come alcuni oggetti di uso comune rivisti in base ad un determinato franchise, come le carte da poker a tema Animali fantastici e dove trovarli con i vari personaggi prendono il posto delle varie figure, con un design della grafica molto ricercato e studiato, insomma, un vero must have per i fan!

Poiché le offerte al di sotto dei 10€ di Just Geek sono centinaia, e noi abbiamo solo scalfito la superficie dell’effettiva quantità di articoli presenti, il nostro consiglio a riguardo non potrà che essere quello di visitare l’apposita sezione del portale, così da poter trovare l’articolo perfetto in base ai vostre passioni. Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di Zavvi, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping! https://toms.it/EydRl

