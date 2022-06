Se siete alla ricerca di ottimi capi d’abbigliamento da uomo a un prezzo imbattibile, vi consigliamo di dare uno sguardo agli sconti attivi da Gutteridge! Grazie alle offerte in corso, potrete acquistare t-shirt, camicie e pantaloni dal taglio classico ed elegante scontati anche del 77%.

Per sfruttare le offerte outlet di Gutteridge vi basterà aprire la pagina dedicata e mettere nel carrello tutti capi che vi interessano maggiormente, senza dover raggiungere un minimo di spesa. Trattandosi di offerte davvero imperdibili e a tempo molto limitato, vi invitiamo a completare i vostri acquisti il prima possibile!

Il brand Gutteridge è da sempre sinonimo di qualità sartoriale e buongusto! Nato inizialmente come magazzino di tessuti pregiati, si è poi trasformato in un’azienda dal florido commercio in tutta Europa. Da otre 140 anni, il marchio storico anglo-napoletano racchiude in sé un mix di tradizione e artigianalità che sfoggia nella realizzazione dei propri outfit, dagli abiti casual fino a quelli pensati per eventi speciali.

Tra le proposte più valide, sopratutto in questo periodo estivo, c’è il comodo Bermuda in twill di cotone leggero, disponibile al prezzo di soli 39,00€ invece di 65,00€. Questo Bermuda dal taglio slim e giovanile è caratterizzato da una comoda apertura con zip e bottoni, ampi passanti per la cintura, due tasche a filo laterali e due a doppio filetto con tanto di bottoni. Ovviamente potrete scegliere tra numerose taglie e molteplici colori, dal delicato panna fino al beige chiaro o al classico blu navy!

Il capo di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Gutteridge dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!