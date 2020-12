Abbonamento Infinity da 6 mesi con il 50% di sconto su Amazon!

Vi abbiamo già proposto quella che è l’ottima promozione di NOW TV che, fino a marzo del prossimo anno, vi darà la possibilità di usufruire di un mese di abbonamento a Cinema ed Entertainment per soli 3 euro, ma vogliamo fare di più! Vi segnaliamo infatti che su Amazon è disponibile un’offerta relativa alla sottoscrizione al servizio streaming di Infinity, che vi permetterà di acquistare il cofanetto per 6 mesi di servizio al prezzo eccezionale di soli 19,99€, invece dei canonici 39,99€! Si tratta indubbiamente di uno dei prezzi più bassi di sempre per questo servizio, il cui costo per mese sarà di circa 3,30€! Un affare, per quello che è un servizio forse poco noto e diffuso, ma comunque ricchissimo di contenuti di grande qualità, sia sul versante cinematografico che su quello televisivo.

Il bello è che non dovrete utilizzare alcuna carta di credito o di debito, né Paypal. Trattandosi, infatti, di una gift box, vi basterà completare l’acquisto su Amazon ed utilizzare, sul sito Infinity, il codice contenuto nella confezione. Il servizio potrà poi essere usufruito attraverso qualsiasi dei player del servizio, disponibili per dispositivi mobili, console e ovviamente anche smart TV, oltre che per notebook e desktop.

L’attivazione dell’account è dunque semplice e istantanea, e vi basterà seguire le istruzioni contenute nel box per poter cominciare da subito ad usufruire dell’ampio catalogo Infinity che, per altro, include oltre 6.000 contenuti tra film, serie TV e cartoni animati, sia in SD, che in HD e 4K (laddove i programmi lo permettono).

Quello della risoluzione è inoltre solo uno dei vantaggi di Infinity, poiché la piattaforma permette anche di associare ad un unico account fino a 5 dispositivi, con la possibilità di utilizzarne due contemporaneamente, con anche la possibilità, grazie alla funzione “Download&Go”, di scaricare i vostri contenuti preferiti direttamente sul dispositivo per poterne poi usufruire dove e quando volete, anche senza connessione! Una volta terminato il periodo di utilizzo del box potrete decidere di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma o, qualora ne disponiate, di utilizzare un altro codice per poter estendere il vostro utilizzo. Sostanzialmente converrebbe acquistare quanto meno 2 box in un colpo solo, così da garantirsi la visione di 1 anno di contenuti per soli 40 euro!

Insomma, con questa promozione e con il relativo sconto del 50%, potrete entrare nel mondo di Infinity ad un prezzo vantaggiosissimo, senza considerare che proprio questo gift box potrebbe costituire un regalo di Natale dell’ultimo minuto davvero niente male per qualunque appassionato di cinema o serie tv, o anche per chi è forse un po’ stanco dei “soliti” cataloghi degli altri servizi in streaming.

