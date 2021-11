Abbonamento PlayStation Plus da 12 Mesi scontato del 33% su Amazon!

Finalmente ha avuto inizio anche il Black Friday 2021, ossia il periodo preferito da tutti gli amanti del risparmio. L’occasione perfetta per risparmiare diversi euro e potersi così portare a casa tanti prodotti e servizi con uno sconto considerevole. Uno dei servizi più amati, quando si parla di videogiocatori, è sicuramente il PS Plus, abbonamento che consente di giocare online su PS4 e PS5 e di ricevere anche diversi giochi gratuiti. Qualcosa di imprescindibile insomma per i possessori di una console Sony, che possono ora abbonarsi per 12 mesi a PS Plus grazie al Black Friday 2021 con ben il 33% di sconto!

Amazon ha infatti deciso di offrire l’abbonamento a PS Plus di 12 mesi a soli 39,99 euro, ossia con ben il 33% di sconto rispetto ai quasi 60 euro del prezzo di listino. Un’offerta incredibile che, in altre parole, vi consentirà di avere 4 mesi di abbonamento gratuito. Non male, vero?

