Abbonati ad Infinity: 6 mesi di servizio a 19,99€!

Dopo avervi proposto le principali offerte di questa mattina su Amazon, torniamo ora a parlare del portale per proporvi quella che è ormai un’offerta periodica dello store, e che sicuramente farà la gioia di moltissimi appassionati di film e serie Tv in streaming!

Su Amazon, infatti, è nuovamente disponibile al prezzo scontatissimo di appena 19,99€, il cofanetto contenente ben 6 mesi di abbonamento al servizio in streaming di Infinity, con uno sconto applicato pari a ben 20 euro rispetto al prezzo canonico di 39,99€!

Come abbiamo ribadito diverse volte, grazie a questa promozione, potrete usufruire della visione di Infinity attraverso qualsiasi dei player del servizio, disponibile sia tramite smart TV, che smartphone, tablet PC e prodotti come Chromecast o Amazon TV Stick. Grazie a questo cofanetto, inoltre, non avrete bisogno di inserire alcuna carta di credito o di debito, né Paypal, e i basterà semplicemente iscrivervi alla piattaforma ed utilizzare il codice di attivazione che troverete nella confezione.

Con appena 19,99€, dunque, potrete godere di oltre 6.000 contenuti tra film, serie TV e cartoni animati, sia in SD, che in HD e 4K (laddove i programmi lo permettono), senza contare i tanti contenuti in prima TV assoluta che Infinity propone, mese dopo mese, tra le novità della sua messa in onda. Inoltre, va assolutamente tenuto conto anche del fatto che Infinity è davvero una delle pochissime piattaforme ad offrirvi la possibilità di connettere ad un solo account un massimo di 5 dispositivi, con la possibilità di utilizzarne due contemporaneamente con un singolo account!

Una volta scaduta l’opzione illustrata in questo articolo, potrete poi decidere se disdire in via definitiva il servizio, se pagarlo a prezzo regolare o se, addirittura, utilizzare un nuovo codice, tanto che vi suggeriremmo di acquistare quanto meno 2 box in un colpo solo, così da garantirsi la visione di 1 anno di contenuti a meno di 3,50 al mese!

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona visione!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!