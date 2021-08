Abbonati a PS Plus a un super prezzo grazie a Instant Gaming!

Se siete dei fortunati possessori di una console Sony, ossia di PlayStation 4 o PlayStation 5, sarete probabilmente a conoscenza della grande importanza del PS Plus. Per chi non sapesse di cosa si tratta, il PS Plus o PlayStation Plus è un servizio in abbonamento che permette di giocare online sulle piattaforme di gioco di casa Sony e, al contempo, ottenere anche dei videogiochi gratis differenti ogni mese e una serie di altri bonus. Un servizio, insomma, a dir poco imprescindibile, che grazie a Instant Gaming potete assicurarvi con oltre 10 euro di sconto sul piano annuale.

Come accennato poco fa, il PlayStation Plus consente, oltre a poter giocare online con amici e altri giocatori di tutto il mondo, anche di ottenere dei videogiochi gratis, che cambiano ogni mese. Durante l’attuale agosto essi sono ad esempio Hunter’s Arena Legends, Plants vs Zombie Battle for Neighborville e Tennis World Tour 2. Un abbonamente particolarmente ghiotto su ogni fronte, che può fortunatamente essere sottoscritto a prezzo di saldo grazie a Instant Gaming.

Se per voi un anno di abbonamento è troppo, nessun problema: l’affidabile Instant Gaming offre ottimi prezzi anche sull’abbonamento mensile e trimestrale al PS Plus. Non preoccupatevi inoltre per eventuali clausole nascoste: potrete disdire il rinnovo del vostro abbonamento a PS Plus quando volete, senza pagare nessun tipo di penale. Che volere di più?

