I saldi sono iniziati da un pezzo ma non avete ancora trovato i capi estivi perfetti per voi? Siete ancora in tempo per sfruttare gli ultimi sconti disponibili sui prodotti Gutterdge, con ribassi che toccano anche il 70%. Grazie alle numerose promozioni in corso, potrete acquistare t-shirt, camicie e costumi dal taglio raffinato ma giovanile a dei prezzi davvero stracciati, senza rinunciare a un’ottima qualità.

Per sfruttare le offerte del brand vi basterà aprire la pagina dedicata ai saldi estivi e poi inserire tutto nel carrello, senza dover raggiungere un minimo di spesa. Dunque, trattandosi di offerte davvero vantaggiose e a tempo molto limitato, vi invitiamo a effetturare i vostri acquisti prima che i prezzi salgano nuovamente!

Gutteridge è un’azienda anglo-napoletana ormai sinonimo di qualità sartoriale e massima eleganza. Il brand è nato inizialmente come magazzino di tessuti pregiati e, nel corso degli anni, si è poi trasformato in uno dei leader nel settore della moda maschile, non solo in Italia ma in tutta Europa. Da otre 140 anni, il marchio racchiude in sé un mix di tradizione e artigianalità che sfoggia nella realizzazione dei propri outfit, dai prodotti più casual fino a quelli ideali per eventi e occasioni particolari.

Tra le proposte più interessanti, in questo periodo di caldo intenso passato al mare o in piscina, c’è indubbiamente il costume con delicata fantasia gelati e sfondo blu, disponibile al costo di appena 25,00€ invece di 49,00€. Si tratta di un prodotto realizzato in ottimo tessuto tecnico, con vita elasticizzata e laccio regolabile per gestire la vestibilità al meglio, in base alle vostre specifiche preferenze. In più, il costume è dotato anche di due tasche laterali e di un comodo taschino a toppa con patta a strappo, nella parte posteriore. Grazie al suo stile giovanile ma delicato, è l’opzione perfetta per la vostra estate, un capo da non farsi scappare fintato che è scontato del 49%!

Il capo di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Gutteridge dedicata.

