Abzu, Never Alone e tanti altri giochi a un super prezzo nel nuovo humble di Humble Bundle!

Abzu, Never Alone e Summer in Mara: questi sono solo alcuni dei giochi protagonisti del nuovo Humble Down to Earth Bundle, bundle che ci permette di fare nostro a un prezzo risicato un bel malloppo di titoli. Un’offerta in grado di interessare molti giocatori, che potranno farla propria fino al prossimo 30 aprile.

Pagando solamente 1 euro sarà possibile ottenere:

Figment

Yono and the Celestials Elephants

Pagando più di 9,53 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

Abzu

ARIDA: Backland’s Awakening

Never Alone

Con oltre 11,91 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo anche:

Beyond Blue

Summer in Mara

Lost Ember con Soundtrack

Oltre a ottenere i titoli dell’elenco qui sopra, tutti coloro che acquisteranno il nuovo bundle di Humble Bundle faranno anche una buona azione. Parte dei proventi dell’Humble Down to Earth Bundle saranno infatti destinati ad associazioni benefiche come Stop AAPI Hate. Un’ottima occasione quindi per fare una buona azione e, al contempo, fare propri numerosi interessanti videogiochi a un ottimo prezzo.

Se siete interessati a farlo vostro, vi ricordiamo che il bundle sarà disponibile all’acquisto su Humble Bundle per ancora poco meno di 10 giorni, ossia fino al prossimo 30 aprile. Potete trovare l’Humble Down to Earth Bundle seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per acquistare l’Humble Down to Earth Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

