Accessori Echo Dot | I migliori del 2021

La famiglia di dispositivi che ha conquistato il pubblico, e che è riuscita in breve tempo ad entrare in milioni di case, è sicuramente stata quella dei vari dispositivi Echo realizzata da Amazon. Abbiamo visto come in numerose occasioni come le feste di Natale o durante il Black Friday questi dispositivi siano schizzati in vetta alle classifiche degli acquisti più venduti e regalati, e per far si che ognuno possa sfruttare al massimo il potenziale del proprio Echo Dot, abbiamo realizzato questa selezione dei migliori accessori sia per i dispositivi di 3^generazione che per quelli di 4^.

Con l’avvento di Alexa nelle case, la domotica è riuscita a prendere decisamente maggior piede nelle nostre vite, quindi accessori che permettono di migliorare il posizionamento dei vari dispositivi, o che permettono di mantenere l’ambiente più ordinato sono estremamente utili. Ma noi in questa selezione non ci siamo limitati a questo, abbiamo scelto anche opzioni che vi aiuteranno ad aumentare l’autonomia, la portata ed in alcuni casi la resistenza dei dispositivi agli urti, offrendo soluzioni originali e curiose, anche dalle forme bizzarre, ma con i costi estremamente accessibili per tutti. Insomma una selezione di prodotti versatile, capace di soddisfare un gran numero di necessità in cui potrebbero incappare tutti i possessori di Echo Dot di 3^ e di 4^ generazione.

Basta perdersi in chiacchiere dunque, mettetevi comodi, dite ad Alexa di mettervi della musica rilassante e preparatevi allo shopping seguendo la nostra guida ai migliori accessori per i dispositivi Echo Dot di 3^ e di 4^ generazione! Si comincia!

I migliori accessori per i dispositivi Echo Dot

Base batteria per Echo Dot 3

Cominciamo la nostra selezione con uno dei più essenziali strumenti per un Amazon Echo Dot 3, ossia la base del dispositivo che diventa anche una pratica batteria extra, capace di fornire fino ad 8 ore in più di alimentazione grazie alla sua potente batteria extra da 5.200 mAh. Disponibile in doppia colorazione, bianco o nero, questo accessorio completa la portabilità di un Echo Dot 3, senza andare ad intaccare al qualità del sonoro e dell’estetica del dispositivo. Questa base batteria poi è molto semplice da installare, infatti una volta inserito il dispositivo al suo interno gli spinotti di ricarica si collegano, ed il gioco è fatto.

Supporto da muro per Echo Dot 3

Il supporto da muro per Echo Dot 3 è uno strumento essenziale per chiunque voglia installare il proprio dispositivo sul muro o su una parete in cucina, in bagno o in camera da letto, in pochi minuti e senza utilizzare il trapano. Grazie al suo design minimalista ma ricercato, questo supporto da parete è in grado di adattarsi a qualsiasi tipologia di ambiente e arredo, risultando quasi invisibile con un Echo Dot 3 inserito. Inoltre, la sua base può esser utilizzata per alloggiare tutta la parte di cavo in eccesso ed evitare di avere fastidiosi cavi in giro per casa.

Custodia rigida per Echo Dot 3

Questa custodia, resistente e pratica, è stata realizzata con lo scopo di dare un livello extra di portabilità ai dispositivi Echo Dot 3, portandoli anche fuori casa. Il suo design a conchiglia permette di alloggiare il dispositivo nella base e mantenere tutti i comandi perfettamente raggiungibili, mentre la parte superiore può esser utilizzata per alloggiare i cavi di alimentazione. Una volta chiusa, questa custodia è molto resistente e la sua imbottitura protegge l’Echo Dot, mentre la presenza di un moschettone, può esser utilizzato per attaccarlo a zaini o borse in estrema sicurezza.

Custodia in silicone Echo Dot 3

Questa soluzione realizzata da Huante è tanto semplici quanto geniale. Si tratta infatti di una custodia in silicone che oltre a prevenire i danni da urto ed impatto, può esser usata per agganciare l’Echo Dot di 3^ generazione ad un muro. Se utilizzato in prossimità dell’alimentatore poi, questa custodia può esser in grado di nascondere perfettamente tutti i cavi e mantenere ordinata la postazione. Questo supporto poi è disponibile in varie tonalità, così da mantenere un aspetto sobrio ed inosservato nelle colorazioni più classiche, oppure dare un tocco di personalità in più all’intero ambiente come ad esempio scegliendo l’opzione viola o verde.

Supporto da muro Echo Dot 3 a forma di chitarra

Il supporto da muro per Echo Dot 3 a forma di chitarra è una delle soluzioni più simpatiche e colorate della nostra selezione, e si presta ad esser una delle scelte da fare in caso si voglia applicare il dispositivo in una stanza dei bambini o si voglia dare all’ambiente un tocco più leggero e divertente. Questo supporto, che si monta in pochi minuti, è perfetto per nascondere i calvi d’alimentazione di un Echo Dot 3 avvolgendoli in una spirale che non si vede una volta fissato. Nonostante il supporto da muro avvolga il dispositivo, il suono non viene modificato, ma anzi viene migliorata la sua ricezione ai comandi vocali.

Supporto trasparente da muro Echo Dot 4

Eccoci quindi al primo elemento per i dispositivi Echo Dot di 4^ generazione, che è un pratico supporto da parete realizzato in acrilico trasparente di alta qualità. L’installazione di questo supporto prevede due piccoli fori nel muro attraverso delle viti incluse nella confezione, ma è per dare una maggior stabilità visto il peso dell’Echo Dot. Dietro il supporto al muro è poi presente anche un piccolo foro che permetterà di far passare il cavo di alimentazione senza troppa difficoltà.

Base di ricarica Echo Dot 4

Se siete alla ricerca di una soluzione in grado di rendere più evidente il vostro Echo Dot 4, e che magari riesca anche a ricaricarlo, questo è l’accessorio che stavate cercando. La base è stata studiata per migliorare la visibilità dell’anello luminoso dell’Echo e renderlo più visibile, ma allo stesso tempo permette anche di ricaricare il dispositivo e di avvolgere i fili nell’apposito vano integrato che si estrae da sotto. Infine, per dare un’ulteriore stabilità, sul fondo sono disposti dei tamponi in gomma antiscivolo capaci di aderire bene su qualsiasi superficie, senza lasciare macchie o aloni.

Supporto da tavolo Echo Dot 4

La rivoluzione apportata al design dei dispositivi Echo fatta dalla 4^ generazione ha lasciato tutti di stucco, e quindi per valorizzare ulteriormente questa “forma a sfera” è stato realizzato un particolare supporto da tavolo capace di roteare a 360° e migliorare quindi l’angolo di visione e di suono. Questo accessorio realizzato da Eyglo è realizzato in una solida lega di alluminio che solleva e conferisce anche un look molto moderno al dispositivo, rendendolo perfetto tanto per la casa che per l’ufficio, grazie anche alla sua doppia colorazione argento o nero.

Base Echo Dot 4 a forma di gufo

Un’altra soluzione perfetta per coloro che, con dei bambini in casa, vogliono dare un tocco di simpatia ai vari ambienti è quella di impiegare il supporto per Echo dot di 4^ generazione a forma di gufo. Realizzato in un resistente materiale plastico, questo gufo permette di migliorare l’esperienza sonora del dispositivo una volta inserito al suo interno, è dotato di un sistema di fori per far passare i cavi senza intoppi, ed inoltre può esser anche usato per esser verniciato o personalizzato con scritte e adesivi.

Come scegliere il proprio dispositivo Amazon Echo

I dispositivi Echo Dot hanno letteralmente cambiato il modo di interagire con la tecnologia, portando la domotica nelle case di moltissime persone. Per sfruttare al meglio le potenzialità di ogni dispositivo però non è necessario solamente un collegamento internet, infatti alle volte serve effettuare dei piccoli upgrade per rendere gli Echo Dot delle macchine estremamente versatili. Per scegliere quali sono i migliori accessori da procurarsi, è necessario però prima capire quali tipologie di aspetti si vogliono andare a migliorare.

Batteria

Come abbiamo potuto vedere nella nostra selezione l’autonomia di un dispositivo Echo Dot potrebbe non esser sufficiente a superare giornate di utilizzo intenso, oppure non si vuole stare sempre alle dipendenze di quei fastidiosi cavi. Ecco quindi che le estensioni di batteria permettono di allungare notevolmente la “vita” del dispositivo, con supporti che oltre a risultare molto discreti, nella maggior parte dei casi riescono anche ad esser compatibili con l’alimentatore, diventando parte integrante dell’Echo Dot.

Portata

Alcuni degli accessori invece servono per aumentare la portata di un dispositivo, che sia di ricezione o di diffusione del suono, ma anche solo della luce di notifica. Questi dispositivi nella maggior parte dei casi si vanno a sostituire all’alimentatore per compensare al loro bisogno di energia elettrica per alimentarsi, quindi ne è consigliato l’utilizzo solo in situazioni tipiche con spine e superficie d’appoggio già presente.

Estetica

Capita che, nonostante gli sforzi di Amazon per realizzare dei dispositivi in grado di integrarsi appieno con gli ambienti, serva qualche altro piccolo dettaglio al proprio Echo Dot. A volte non serve molto, un semplice strato di silicone colorato a volte basta, ma anche una statua in plastica che supporta il dispositivo potrebbe non esser male a volte, soprattutto se si hanno dei bambini in casa e si vuole portare divertimento ed allegria nelle varie stanze.

Resistenza

Un Echo Dot è sicuramente resistente, ma potrebbe non durare molto in mano ad un bambino particolarmente vivace, oppure resistere ad una caduta da una certa altezza. Ecco quindi che per alcuni è disponibile una speciale copertura che permette, oltre che di modificarne l’estetica, di aumentarne la resistenza in caso di incidenti da urto. Ovviamente trattandosi di dispositivi elettronici, il miglior modo per aumentare la loro resistenza rimane la massima attenzione!

Verticalità

Capita a volte di non riuscire a posizionare il proprio dispositivo Amazon dove sarebbe più utile, magari in prossimità di una presa di corrente oppure in luoghi che non hanno superfici d’appoggio come magazzini o nel bagno. Per venire incontro a questi problemi, è possibile accedere ad una vasta selezione di dispositivi che permettono, talvolta anche in maniera semplice e senza neanche l’impiego di trapani o strumenti simili, di posizionare un Echo Dot su una parete in tutta sicurezza.

Mobilità

Anche se non sono tanti gli spostamenti che si possono fare in questo periodo, talvolta le necessita di ognuno richiedono di spostarsi in aree all’aperto o magari in campeggio. E come fare quindi con il proprio dispositivo Echo Dot? Per fortuna esistono alcune opzioni, anche se in numero più limitato, che vi permettono di trasportare Echo e persino i cavi, magari in custodie capaci di resistere agli urti oppure all’acqua.