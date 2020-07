Accessori Kindle, Fire e Eco con il 25% di sconto su Amazon

Dopo le offerte dedicata all’abbigliamento ed agli elettrodomestici Aigostar, Amazon ha inaugurato una nuova tornata di sconti che coinvolge gli accessori Kindle, Fire ed Eco, proponendoli ora con un interessante sconto del 25%. Si tratta – senza ombra di dubbio – di un’ottima occasione per tutti i possessori dei prodotti targati Amazon. Stando a quanto specificato dal colosso dell’e-commerce, l’offerta è valida fino al prossimo 31 agosto 2020!

La lista dei prodotti in promozione è piuttosto corta, ma tra questi spicca il telecomando compatibile con Fire TV Stick, in particolare con l’edizione Basic Edition, la Fire TV Stick (2ª generazione) e la Fire TV Stick 4K. Per chi non lo conoscesse, questo accessorio integra un microfono e consente dunque di utilizzare il Fire TV attraverso la propria voce. Se siete interessati, il prezzo di vendita del telecomando è di 29,99 euro, ma passa a 22,49 euro grazie al codice sconto “25ESTATE”.

Un altro prodotto da tenere in considerazione, in virtù del consistente sconto dato dal coupon, è la custodia compatibile con Amazon Fire HD 8 e con tutti dispositivi di 10ª generazione. Creata su misura da Amazon, questa custodia sarà in grado di proteggere il tablet da qualsiasi botta e integra un’aletta capace di reggere il dispositivo su un tavolo, per la fruizione dei contenuti multimediali. Tutto questo si traduce in 34,99 euro, ma potete acquistare questa custodia a soli 26,24 euro con il coupon “25ESTATE”.

Ciò detto, senza indugiare ancora una volta, abbiamo pensato di proporvi una selezione delle migliori offerte di questa nuova promozione dedicata agli accessori Kindle, Fire ed Eco. Invece, se siete interessati alla lista completa dei prodotti promozionati, vi consigliamo di consultare il seguente indirizzo. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi invitiamo a seguirci su Telegram per seguire in tempo reale tutte le migliori offerte su tecnologia, hardware, smartphone e sui prodotti cinesi. Vi aspettiamo in numerosi!

Per ottenere lo sconto è necessario seguire i seguenti passaggi: Aggiungi gli accessori al carrello. Quando hai terminato gli acquisti, seleziona “Procedi all’acquisto”. Sulla pagina “Pagamento”, inserisci il codice 25ESTATE nel campo “Buoni Regalo e Codici promozionali”. Nel “Riepilogo dell’ordine” apparirà la dicitura “Promozione applicata” e il prezzo dell’accessorio verrà ridotto del 25%.

