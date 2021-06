Accessori per videogiochi: le migliori offerte del Prime Day 2021

Il termine utile per approfittare delle fantastiche offerte del Prime Day si sta esaurendo, ma noi continuiamo la nostra rassegna perché ci sono ancora diverse offerte interessanti che non vi abbiamo ancora segnalato per motivi di spazio e tempo, offerte che vedono protagonisti anche svariati accessori per videogiochi, tra cui pad e volanti da corsa.

Anche oggi, prima di conoscere le offerte, ci teniamo a ricordarvi che per accedere a questi fantastici sconti occorre essere iscritti ad Amazon Prime. Se non vi siete mai iscritti, vi informiamo che potrete beneficiare del servizio in modo completamente gratuito per un tempo limitato e accedere non solo alle migliori offerte, ma anche a Prime Video, contenuti in-game e molto altro.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Una delle offerte più interessanti vede proprio la presenza di uno dei volanti da corsa più popolari e apprezzati dagli appassionati, con il quale potrete sfruttare appieno le caratteristiche dei titoli corsaioli. Si tratta dei Logitech G29 e G920, rispettivamente compatibili con PlayStation e Xbox, nonché per PC, i quali vengono proposti entrambi a meno di 200,00€, una soglia di prezzo sotto la quale questi dispositivi dovrebbero essere presi in considerazione da ogni amante della velocità.

Vi ricordiamo, infatti, che con un volante come il Logitech G29 o G920 avrete un’esperienza di gioco completamente nuova, merito anche della presenza di una pedaliera con tanto di acceleratore, freno e frizione. Ebbene sì, la soluzione di Logitech vi permetterà anche di usare la frizione, a patto però di acquistare il cambio manuale venduto separatamente. Ad ogni modo, questo specifico modello vi restituirà un Force Feedback molto realistico durante la guida, con effetti e risposte immediate ogni qual volta affronterete i cordoli della pista.

Le offerte del Prime Day 2021 coinvolgono un sacco di prodotti anche su questa categoria, motivo per cui vi lasciamo in calce una lista di quelle che sono, secondo noi, le migliori occasioni da non lasciarsi sfuggire. Come al solito, per scoprire tutte le altre offerte, consigliamo di controllare spesso la nostra pagina dedicata al Prime Day 2021.

Le migliori offerte Prime Day 2021 sugli accessori per videogiochi

Le migliori offerte del Prime Day 2021

Altre offerte del Prime Day 2021

Altre offerte Amazon

Amazon Music – i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono abbonarsi risparmiando grazie alla migliore offerta di sempre: quattro mesi di uso gratuito con accesso illimitato a oltre 75 milioni di brani senza pubblicità e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music.

con accesso illimitato a e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music. Audible – i clienti Prime avranno accesso ad un periodo di uso gratuito di Audible di 30 giorni e, confermando l’iscrizione, riceveranno un buono regalo Amazon del valore di 15€ da utilizzare su migliaia di prodotti, nonché il 20% di sconto sull’abbonamento Audible per i 12 mesi successivi . L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora.

e, confermando l’iscrizione, riceveranno da utilizzare su migliaia di prodotti, . L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora. Kindle Unlimited – 3 mesi di uso gratuito di Kindle Unlimited. Approfitta dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo. Solo per i clienti Prime idonei.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!