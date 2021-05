Accessori Razer: le migliori offerte Amazon

Continua la nostra rassegna alla ricerca di quella che sono le migliori occasioni nascoste tra le pagine di Amazon, con prodotti venduti a prezzi davvero imperdibili e provenienti da alcune delle più cliccate categorie del portale, come ad esempio i robot aspirapolvere, gli arredi da giardino, ed i sempre amatissimi dispositivi Amazon Echo. E così, anche oggi, vi proponiamo un nuovo appuntamento della nostra rassegna dedicata alle più disparate categorie merceologiche, offrendovi quelli che sono gli sconti sui prodotti a marchio Razer, con alcuni dei migliori mouse e tastiere per il gaming della famosa azienda, ovviamente a prezzo scontato!

Un’occasione davvero ottima, che vi permetterà di mettere le mani su articoli al top della loro categoria, pensati per i pro player del circuito e-sport, come ad esempio le ottime cuffie Razer Kraken Torunament Edition, ovvero quella che è la migliore edizione delle ormai famosissime cuffie over ear Kraken, e generalmente vendute al prezzo di 99,99€!

Acusticamente eccezionali, e capaci di offrire un suono pulito e nitido anche nelle situazioni più concitate, le Razer Kraken Tournament Edition sono dotate equipaggiate con due potenti driver da 50 mm, che trasmettono un suono potente, proondo e sempre molto pulito, anche qualora si scelga di sovrapporre l’audio del party a quello del gioco.

Leggere e progettate per lunghissime sessioni di gioco, le Razer Kraken Tournament Edition hanno un corpo leggero con arco di sostegno in metallo, per un un peso ben distribuito sulla testa, nonché dei morbidi cuscinetti imbottiti in memory foam traspirante, progettati per ridurre al minimo il calore. Inoltre, grazie al loro comodo controller USB, offrono non solo un controllo sempre preciso dell’audio di gioco, ma anche l’utilizzo delle funzioni THX Spatial Audio, grazie alle quali poter bilanciare perfettamente il suono, nonché effettuare lo spegnimento istantaneo del proprio microfono, funzione sempre comoda e, purtroppo, spesso ignorata dai produttori di cuffie da gioco.

Insomma, le Razer Kraken Tournament Edition offrono un’ottima immersione nell’ambiente di gioco e, complice un audio posizionale a 360°, vi permetteranno di posizionarvi sempre in modo chiaro all’interno dello spazio digitale, per un coinvolgimento senza mezzi termini e perfetto per qui giochi che richiedono una buona percezione dell’ambiente circostante.

Stiamo quindi parlando di un prodotto ottimo che, spesso e volentieri, è tra i protagonisti delle ottime offerte Razer su Amazon, motivo per cui vi invitiamo a consultare questo articolo ad ogni suo update, così che possiate sempre essere tra i primi a consultare le offerte che Amazon sceglierà di dedicare a questo eccellente brand dedicato al gaming.

Ciò detto, prima di lasciarvi all’intera proposta di offerte del portale, vi ricordiamo che a queste offerte va anche aggiunto il ritorno di un’iniziativa che Amazon aveva già diffuso nel corso del periodo di Natale 2020. Acquistando alcuni dei prodotti Razer offerti dal portale, infatti, si può ricevere un codice (verrà spedito via mail da Amazon al momento dell’acquisto), per sottoscrivere Xbox Game Passi su PC con uno sconto del 40%! Basterà semplicemente acquistare uno degli articoli aderenti (la qual cosa è esplicitata nella descrizione prodotto) per avere accesso alla promozione! Ciò detto, vi lasciamo ai prodotti in sconto, non prima di invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

