Accessori smartphone: i migliori in offerta per il Prime Day 2020

Il secondo e ultimo giorno dell’Amazon Prime Day è iniziato, e dopo avervi proposto moltissime promozioni nella giornata di ieri, è il momento di dare un’occhiata agli accessori per smartphone. Tantissimi prodotti hanno sconti che raggiungono, e talvolta superano, il 50%, ma per accedervi vi ricordiamo che è necessario avere un abbonamento ad Amazon Prime e che potrete usufruire del periodo di prova gratuito di 30 giorni qualora non foste ancora iscritti.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Tra i prodotti in promozione vogliamo segnalarvi la coppia di cavi per ricaricare lo smartphone Aukey. Con sconti superiori al 30%, il prodotto è disponibile sia nella versione USB-C, utile per ricaricare la stragrande maggioranza degli smartphone Android, sia nella versione Lightning per ricaricare gli iPhone o gli iPad. E ancora, se siete delle persone che non hanno sempre a disposizione una presa elettrica o possedete uno smartphone con cui non arrivate a fine giornata, il PowerBank Anker PowerCore Essential da 20.000 mAh potrebbe fare al caso vostro; è in grado di ricaricare completamente il vostro smartphone più volte e potrà essere vostro a 31,99€ invece di 45,99€.

Ma le offerte dell’Amazon Prime Day sugli accessori per smartphone non finiscono qui. Ci sono anche cover, porta cellulari per auto e caricabatterie wireless in promozione, e per questo vi invitiamo a visitare la pagina dedicata e prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

Le migliori offerte del Prime Day sugli accessori smartphone

Le migliori offerte Prime Day 2020 del 14 ottobre

Accessori Auto e moto

Auricolari e cuffie

Calzature e accessori

Casa

Cibo, dolci e bibite

Cucina

Cura degli animali

Cura della persona

Domotica

Fai da te e giardinaggio

Fotografia

Giochi e giocattoli

Grandi elettrodomestici

Hard Disk, SSD e archiviazione

Home entertainment

Illuminazione

Mobilità elettrica

Modem e router

Monitor

Monitor gaming

Mouse, tastiere e altre periferiche

Notebook

Prima infanzia

Smartphone e telefonia

Smartwatch e indossabili

Smart TV

Smart working

Sport

Tablet

Videogiochi

Altre offerte del Prime Day 2020

Altre offerte Amazon

Amazon Music – Per soli 0,99€ per 4 mesi i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità.

Per soli per 4 mesi i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a Audible – I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 10€ da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it.

I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it. Kindle Unlimited – I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi per 9,99€ per 3 mesi.

I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi per Amazon Fashion – Fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable.

su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable. Amazon Warehouse – I clienti Amazon Prime risparmiano un ulteriore 20% su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora.

I clienti Amazon Prime risparmiano su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora. Prime Now – Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime riceveranno 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati.

– Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime Prime Video – Per tutta la durata di Prime Day, tutti i clienti possono accedere ad una selezione di film in offerta da acquistare a 4,99€ o noleggiare a 1,99€.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!