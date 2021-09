Acer: fino a 300€ di sconto e prova gratuita per 30 giorni!

Quante volte vi siete chiesti se il prodotto che state per comprare sia buono o meno? Anche se la risposta a questa domanda potrebbe essere semplice da trovare grazie ai numerosi canali di informazione, a volte si ha la necessità di provare personalmente il prodotto per fugare ogni dubbio. Questo, tuttavia, non è sempre possibile, e spesso ci si trova a dover acquistare articoli a scatola chiusa, con il rischio di restare pesantemente insoddisfatti. Se siete tra questi, ovvero tra quelli che non hanno pace nella scelta dei prodotti, allora vi farà piacere sapere che lo store ufficiale Acer ha messo in piedi una promozione che vi permetterà di testare tantissimi notebook e convertibili per 30 giorni senza che dobbiate preoccuparvi di nulla, ma solo fino al 30 settembre.

A ciò, si aggiunge poi una seconda promozione, che vi permetterà di beneficiare di uno sconto fino a 300€, disponibile su di una moltitudine di notebook diversi, sia per misure che per prestazioni che, per altro, potrebbero persino subire un ulteriormente abbassamento di prezzo nel giorno del 17 settembre quando, cioè, lo store renderà disponibile una promo tramite il coupon “VIP-MYSTERY” che, come è facile intuire, consisterà in uno sconto extra a sorpresa che, in alcuni casi, potrebbe permettervi di risparmiare ben più degli attuali 300€.

Insomma, se ad esempio le prestazioni di un notebook da gaming vi hanno sempre invogliato a comprarne uno, ma vi pervade il dubbio in merito al fatto se conviene o meno spendere determinate cifre, adesso avrete la possibilità di verificare voi stessi le qualità e le prestazioni di PC come il Predator Triton 300 Special Edition, con il vantaggio di riceverli a casa gratuitamente tramite consegna espressa. Un’ottima occasione anche per provare una delle tante soluzioni per la produttività, come ad esempio il TravelMate P6 con schermo tattile, che è attualmente uno dei notebook con la più alta scontistica.

Se invece vi fidate di Acer e volete procedere direttamente all’acquisto senza prima testarlo, consigliamo di puntare sull’Acer Swift 3, il cui modello più recente con processore Intel di 11° generazione viene proposto a soli 599,00€, a seguito di uno sconto di 200€ visibile a carrello. Tale notebook vanta poi la grafica Intel Iris Xe, che vi permetterà di eseguire in maniera fluida anche alcune operazioni che normalmente richiedono una scheda video dedicata. Un modello sottile ed elegante, perfetto per chi è sempre in movimento e necessita di una soluzione leggera ma resistente. A tal proposito, la robustezza di Acer Swift 3 è una delle migliori della categoria, con la scocca in alluminio e magnesio che fa in modo che il peso non superi i 1,19kg.

Occasioni quindi da tenere d’occhio, soprattutto in vista dell’imminente attivazione del codice sconto citato pocanzi, motivo per cui suggeriamo di aggiungere questa pagina ai vostri preferiti in modo che possiate scoprire rapidamente lo sconto extra. Intanto, vi inviamo a visitare la pagina promozionale e vi ricordiamo che qualora siate all’ulteriore ricerca di iniziative di questo genere, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

