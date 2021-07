Acer: fino a 500€ di sconto su notebook, pc e accessori per il Natale a luglio!

Sullo store ufficiale di Acer è già Natale! Il noto produttore di personal computer, infatti, ha appena lanciato una promozione che cita il Natale, con l’obiettivo di condividere la recente iniziativa del portale, che vede offerte tipiche dei periodi festivi, valide fino al 29 luglio o esaurimento scorte. Il risparmio, infatti, arriva fino a 500€ e coinvolge un po’ tutto il catalogo, permettendovi di comprare notebook, PC desktop e accessori a prezzi molto vantaggiosi.

A differenza delle scorse occasioni, i prodotti che godono di grandi sconti sono decisamente più numerosi, dandovi modo di risparmiare cifre elevatissime anche su soluzioni che finora non hanno mai ricevuto trattamenti speciali. Ad ogni modo, riteniamo l’offerta di Acer TravelMate P6 una delle più interessanti, dal momento che vi permetterà di acquistare un notebook dotato di 16GB di RAM, un SSD da 512GB, processore Intel Core i5 di decima generazione e, soprattutto, connettività LTE a meno di 1.000€, con lo sconto che verrà applicato direttamente a carrello.

Un’occasione quindi davvero ottima, soprattutto per coloro che hanno bisogno di un notebook in grado di connettersi a internet anche nei posti dove la rete wi-fi scarseggia o è assente, una caratteristica che, in vista delle vacanze, non può essere sottovalutata. A tal proposito, acquisisce una forte importanza anche il peso, che si inserisce tra le tante specifiche tecniche degne di nota di Acer TravelMate P6, che può vantare di un peso di un solo chilogrammo. Nonostante ciò, la scocca è molto robusta, al punto da essere conforme agli standard MIL-STD 810H, che lo rendono perfetto per i viaggi di lavoro o, come detto pocanzi, perfetto per essere usato in vacanza.

Un notebook capace quindi di soddisfare sia le esigenze lavorative che di intrattenimento, il quale ovviamente non è l’unico a vantare queste caratteristiche, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le altre offerte di Acer. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!