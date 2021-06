Acer: fino a 500€ in meno grazie agli Sconti Estivi

La stagione estiva è ufficialmente arrivata, e gli store ne stanno approfittando per piazzare promozioni dedicate, le quali nonostante arrivino in un momento in cui probabilmente il vostro budget è stato svuotato dalle offerte del Prime Day, vi permetteranno di risparmiare somme di denaro consistenti. Uno degli store ad essersi già attivato è quello di Acer, sul quale sarà possibile acquistare, fino al 12 luglio o esaurimento scorte, tantissimi notebook, i cui prezzi sono stati tagliati fino a ben 500,00€.

Diverse le proposte ma, a nostro avviso, quella su cui concentrarsi è quella relativa al notebook Acer TravelMate P6 da 14 pollici che, una volta aggiunto al carrello, vedrà il prezzo crollare da 1.399,00€ a 899,00€, dandovi modo di comprare un dispositivo rivolto alla massima produttività a meno di 1.000€.

Leggero, potente e sicuro, il notebook Acer TravelMate P6 lo si può riassumere con questi 3 aggettivi, e non è un caso se è stato nominato come miglior prodotto agli Good Design Awards 2019 e Reddot Winner 2020. Lo spessore di soli 16mm, il peso di 1,1kg, il bellissimo display touchscreen con cornici sottili e la resistente cerniera a 180° sono alcuni dei fattori che hanno spinto alcune delle principali riviste del settore a scegliere questo specifico modello come prodotto dell’anno.

Oltre alle caratteristiche citate pocanzi, vi informiamo che il modello proposto in offerta da Acer implementa una CPU Intel Core i5 di decima generazione, 16GB di RAM DDR4 e un SSD da 512GB, dotato chiaramente di tecnologia NVMe, in modo da garantire le massime prestazioni in lettura e scrittura. Non bisogna sottovalutare poi la certificazione MIL-STD 810G, che dimostra che Acer TravelMate P6 è un notebook estremamente resistente agli urti. Ottime l’autonomia, la quale può raggiungere le 20 ore di utilizzo continuo, permettendovi di lavorare fuori casa per l’intera aggiornata e oltre.

Insomma, si tratta di un notebook che, a meno di 1.000€, non bisogna farselo sfuggire. Questo e molti altri li troverete in offerta non solo nella nostra lista personalizzata in calce ma anche, e soprattutto, sulla pagina dedicata. Ciò detto, prima di passare altrove, rimane valido il nostro suggerimento di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!