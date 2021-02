Acer Gaming Week, fino a 500€ di sconto su monitor, notebook e PC

Oltre alla Amazon Gaming Week, altri store come quello Acer stanno proponendo offerte che mirano ad abbassare notevolmente il prezzo degli articoli da gaming coinvolgendo molte categorie di prodotti. In questa occasione, infatti, Acer ha messo in campo alcuni dei suoi sconti migliori, i quali arrivano fino a 500€, interessando notebook, monitor e tutta una serie di accessori che vi permetteranno di rendere più comoda la vostra esperienza di gioco.

Budget permettendo, una delle occasioni migliori è quella che vede il notebook Predator Triton 500 crollare dai suoi originali 2.499,00€ a 1.999,00€, una cifra ovviamente non alla portata di tutti ma necessaria quando si parla di prodotti da gaming ai vertici della categoria, con all’interno componenti tra i più prestazionali attualmente disponibili, come il processore Intel Core i7-10750H, la velocissima RAM DDR4 da 32GB, SSD da 1TB di ultima generazione e la potente scheda video Nvidia RTX 2070 Super.

Come saprete, questi sono componenti in grado di far girare qualsiasi titolo non solo alla massima risoluzione, ma anche con tutti i dettagli e filtri attivati, nonché ad una frequenza di aggiornamento molto superiore ai classici 60 Hz, a patto che il display supporti frequenze elevate. A tal proposito, lo schermo da 15 pollici di Predator Triton 500 è dotato di un pannello capace di arrivare fino a ben 300 Hz, il che vuol dire giocare con una fluidità e tempi di risposta senza precedenti. Alcuni potrebbero rimanere delusi dal fatto che la risoluzione del display non arrivi al 4K, ma allo stato attuale per beneficiare di tutti i vantaggi di questa incredibile framerate occorre limitarsi al FullHD, che rimane comunque una risoluzione più che adeguata per apprezzare ogni minimo dettaglio, nonché la più usata ancora oggi dalla maggior parte dei giocatori in ambito notebook.

Dunque, i componenti per ottenere il massimo delle prestazioni ci sono, così come quelli necessari per far sì che le prestazioni rimangano stabili per tutto il tempo, con un sistema di raffreddamento studiato appositamente per questo specifico modello capace di mantenere le temperature nella norma anche durante le lunghe sessioni di gioco. Oltre ad un avanzato sistema di circolazione dell’aria, parte del merito va ovviamente alle ventole, le quali sono realizzate con bordi seghettati per massimizzare il flusso d’aria, nonché diminuire il rumore a pieno carico. Come se ciò non bastasse, avrete la possibilità persino di fare overclock ai vari componenti sebbene non ci sia bisogno, utile però per coloro che vogliono tirare fuori le massime prestazioni dalla macchina qualora un determinato titolo non riesca a raggiungere i 300 Hz.

Quindi, se stavate cercando un notebook capace di far girare i titoli di ultima generazione senza compromessi, il Predator Triton 500 è senz'altro una delle migliori scelte che possiate fare oggi, grazie anche allo store ufficiale che ne dimezza in parte il prezzo. Detto ciò, vale la pena dare un'occhiata alle restanti offerte della Gaming Week di Acer perché siamo sicuri che non rimarrete delusi.

La nostra selezione prodotti

