Acer Nitro 5: un mostro di potenza, in sconto di oltre 200€ da Mediaworld!

Siete alla ricerca di un buon Notebook da gaming? Mediaworld, grazie alle offerte che andranno avanti fino al 29 novembre, ha esattamente ciò che fa per voi: un computer portatile Acer perfetto per giocare in mobilità e dotato di caratteristiche interessanti!

Nello specifico, stiamo parlando di Acer Nitro 5, in questi giorni in sconto di oltre 200,00€, con il prezzo che è sceso a 1274,15€, contro i 1499,00€ richiesti in origine per l’acquisto. Davvero un gran bel risparmio!

Acer Nitro 5, come accennato in apertura, è un notebook da gaming, pertanto è dotato di una componentistica di tutto rispetto, che gli permette di raggiungere eccellenti prestazioni in gioco. Innanzitutto, il notebook Acer Nitro 5 è equipaggiato con una GPU RTX 3060, che assicura buone prestazioni con una vastissima selezione di videogiochi e, dove consentito, permette persino di attivare il Ray Tracing, una tecnologia che migliora l’illuminazione, le ombre e i riflessi.

Sotto la scocca, inoltre, c’è anche un buon processore, un I7 di decima generazione, accompagnato da 512GB di SSD e da 16GB di ram. Una configurazione davvero niente male, resa ancora più accattivante dal fantastico sconto di oltre 200,00€! Ma non finisce qui: anche lato connettività, Acer Nitro 5 è ben equipaggiato e dotato di WiFi 6, che assicura condizioni di rete ottimali sia per chi studia e naviga sul web, sia per chi gioca online.

Insomma, Acer Nitro 5 è un portatile eccellente. Un device adatto a tutte le esigenze, nonché un valido compagno da portarsi dietro, considerato il peso irrisorio. Per altre offerte simili, vi suggeriamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Oltre a ciò, vi consigliamo di seguirci costantemente per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi al Black Friday 2021 e di sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!