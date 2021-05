Acer: portatili scontati fino a 400€ e 50% di sconto sugli accessori

Dopo la fantastica promozione di Acer dedicata al suo compleanno, lo store ufficiale del noto produttore di personal computer ha ora messo in campo una nuova promozione che, per certi versi, è persino migliore della precedente. Fino al 9 giugno, infatti, non solo potrete risparmiare fino a ben 400€ su alcuni notebook, ma potrete anche beneficiare di uno sconto del 50% sugli accessori, a patto che effettuiate un unico acquisto.

Diversi sono i notebook in offerta e uno di quelli che gode dello sconto maggiore è l’Acer Swift 5 Pro che, una volta aggiunto al carrello, vedrà il prezzo abbassarsi dagli originali 1.399,00€ a 999,00€. Come saprete, produttori come Acer hanno le capacità di produrre notebook in grado di soddisfare le nostre esigenze ma, con questo specifico modello, l’azienda ha voluto spingersi oltre, implementando caratteristiche probabilmente uniche, che vanno a tenere in considerazione aspetti della vita quotidiana che forse nessun altro produttore di computer aveva preso in considerazione finora.

Come ci ricorda Acer, oggi come oggi l’utilizzo del notebook è molto più intenso rispetto agli anni scorsi e ciò potrebbe influire anche sul discorso dell’igiene personale, dal momento che la superficie del dispositivo viene a contatto con numerosi batteri, ed ecco perché l’Acer Swift 5 Pro è provvisto di uno speciale trattamento antimicrobico, che assicura un deposito di batteri notevolmente inferiore rispetto ai notebook che non godono di questo trattamento. Un fattore molto importante per coloro i quali sono soliti usare il notebook in mobilità e che potrebbe fare la differenza rispetto ad una soluzione simile.

Oltre a questa particolarità, vale la pena sottolineare che l’Acer Swift 5 Pro è un notebook robusto e silenzioso. La variante proposta in offerta è quella con processore Intel Core i7-1065G7, 16GB di RAM e 512GB di spazio interno, chiaramente affidati ad un SSD ad alte prestazioni. Il display è un 14 pollici con supporto al touchscreen e vanta una gamma sRGB del 100%, permettendovi di apprezzare i colori di qualsiasi contenuto multimediale in modo impeccabile.

I notebook Acer sono molteplici, quindi il nostro è consiglio non può che essere quello di visitare la pagina promozionale per scoprire tutte le offerte. Ad ogni modo, in calce riporteremo i modelli, a nostro giudizio, più interessanti. Ciò detto, vi ricordiamo come sempre di seguirci anche sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!