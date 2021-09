Acer Predator Helios 300 con RTX 3070 in super sconto su Unieuro!

Mentre su Amazon ed eBay impazzano quelle che sono le offerte giornaliere, in questo articolo vogliamo illustrarvi le principali opportunità di risparmio concesse da Unieuro. Il portale, come da tradizione, permette a tutti gli interessati la possibilità di acquistare articoli hi-tech come notebook da gaming, elettrodomestici di grandi e piccole dimensioni, smartphone e tanto altro ancora, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%!

Le occasioni sono molteplici, infatti la lista dei prodotti compatibili con la promozione giornaliera è variegata e coinvolge diverse categorie merceologiche del portale ma, tra le varie offerte, vi consigliamo caldamente di acquistare l’Acer Predator Helios 300, in particolare il modello PH315-53-775R. Un prodotto che generalmente è venduto a 1.999,00€, ma è ora acquistabile a “soli” 1.699,00€, grazie ad uno sconto del 15% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato di 300,00€!

Stiamo parlando di un notebook da gaming dalle ottime specifiche tecniche, che garantisce prestazioni elevate in qualsiasi contesto, non solo quello strettamente legato ai giochi. Innanzitutto, possiede un processore Intel Core i7-10750H, affiancato da 16 GB di memoria RAM (espandibile fino a 32 ndR) e 1 TB di spazio d’archiviazione SSD.

Il Predator Helios 300 vanta anche un display IPS da 15,6 pollici con una risoluzione nativa in FullHD, ossia 1920 x 1080 pixel, con una frequenza d’aggiornamento fino a 144Hz. A soddisfare le esigenze videoludiche, ci pensa una scheda video Nvidia GeForce RTX 3070, che assicura ottime prestazioni in tutti i titoli moderni ad un ottimo frame-rate. Tra le sue specifiche, inoltre, troviamo la tecnologia di raffreddamento Predator CoolBoost, che consente la riduzione del rumore e favorisce una maggiore circolazione dell’aria all’interno della scocca.

Chiaramente, questo notebook da gaming non è l’unico attualmente in offerta su Unieuro, motivo per cui vi suggeriamo di consultare l’apposita pagina per poter scoprire tutte le proposte del portale, al seguente indirizzo, in modo tale da scegliere quello che meglio si adatta alle vostre esigenze.

