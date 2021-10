Acer Spin 5: notebook da lavoro al top, scontato di 300€!

Avevamo aperto la mattinata segnalandovi l’ottima opportunità di acquisto offertaci da Amazon e che, come avrete visto, vi permetteva (e vi permette ancora) di acquistare lo splendido notebook da gaming Acer Predator Helios 300 al prezzo di 1.799,00€, contro i 1.999,00€ del prezzo originale, e dunque con un risparmio di ben 200 euro!

Ebbene, ora torniamo a parlare di Amazon, tirando anche in ballo il mondo dei notebook, giacché sul portale è in sconto di ben 300€ l’ottimo notebook da lavoro Acer Spin 5, che dagli originali 1.299,00€ passa oggi a soli 999,00€, scendendo così al di sotto della soglia psicologica dei 1000 euro, grazie allo sconto applicato del 23%!

Leggero e performante, l’Acer Spin 5 è un notebook convertibile progettato appositamente per il lavoro in mobilità, capace di condensare in appena 1,2 kg abbastanza potenza da permettervi di svolgere senza problemi molte delle più comuni operazioni quotidiane, e non solo!

Il merito è anzitutto dell’ottimo processore Intel Core i5-1135G7 che, in coppia con la scheda grafica integrata Intel Iris Xe, riesce a gestire agilmente la suite Office, la navigazione web, la visione di contenuti e anche del fotoritocco tramite software come Adobe Photoshop, il tutto senza particolare impegno ed anche con una discreta rapidità. Ciò è possibile anche grazie ali 8GB di RAM presenti nel pacchetto, che permettono di lavorare senza il timore di avere troppi programmi aperti in contemporanea, e ad un SSD da 512GB che offre spazio a sufficienza per ospitare tutti i documenti di cui avete bisogno.

Tuttavia, la vera particolarità di Acer Spin 5 è nel suo form factor, giacché questo notebook è dotato di cerniere a 360 gradi che vi permetteranno di adattare il notebok alle vostre esigenze, trasformandolo prontamente da notebook a dispositivo simil tablet, grazie anche alla presenza di un ottimo display touch IPS LCD da 13,5″, con cornici sottilissime e una QHD ed a cui si associa la splendida penna touch Acer Active Stylus, inclusa nella confezione ed in grado di offrire ben 4096 livelli di sensibilità alla pressione, regalandovi così un’esperienza di scrittura piacevole e molto vicina a quella su foglio a cui tutti siamo abituati.

Insomma, quale che sia la vostra esigenza, professionale o anche hobbistica, Acer Spin 5 sarà in grado di rispondere ai vostri bisogni, grazie ad un apparato tecnologico di tutto rispetto e ad alcune trovate che gli permettono di proporsi come uno dei migliori convertibili per rapporto qualità/prezzo. Un rapporto che, grazie ad Amazon, è oggi ancor più conveniente, giacché parliamo di uno sconto applicato di ben 300€ che dati i tempi non sono proprio da sottovalutare, specie se si considera quanto, di recente, il mondo dei notebook sia davvero poco avvezzo agli sconti a causa della scarsezza di componenti hardware.

Ovviamente, l’Acer Spin 5 non è comunque l’unica proposta in sconto oggi sulle pagine di Amazon, ed ecco perché vi suggeriamo di consultare l’intera proposta di offerte del portale, così che possiate dare un’occhiata a tutte le promozioni di questa giornata! Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

