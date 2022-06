L’acqua micellare è un prodotto per la cura della pelle che ha preso piede particolarmente negli ultimi anni, al fianco di numerosi cosmetici in crema, mousse e chi più ne ha più ne metta. I prodotti idratanti e struccanti disponibili sono davvero moltissimi e si differenziano tutti per tipologie di pelle a cui sono maggiormente adatti e anche per l’effetto che possono donare, particolarmente lenitivo piuttosto che emolliente o rimpolpante. A differenza del diffusissimo latte detergente le acque micellari, non solo non necessitano di un risciacquo, ma sono pensate per catturare con estrema attenzione il makeup e lo sporco accumulato sulla pelle nel corso della giornata, per questo è uno degli step più importanti da integrare nel corso della propria skincare.

In effetti, l’utilizzo dell’acqua micellare è estremamente consigliato sia per chi utilizza cosmetici quotidianamente, sia per chi non lo fa: fondotinta, mascara e rossetto vanno tolti con cura, per evitare di “soffocare” i pori della pelle e facilitare la produzione di sebo e la nascita di batteri ma, anche senza makeup, il volto è quotidianamente esposto ad agenti aggressivi, climatici e chimici che minano la salute della pelle.

Per questo mantenerla in salute è un obbiettivo fondamentale e, utilizzando l’acqua micellare nella propria routine di cura della pelle, permette di ottenere risultati assolutamente soddisfacenti, rendendo la pelle più radiosa giorno dopo giorno. Nella nostra lista, non solo vedremo da vicino 5 prodotti, adatti a varie tipologie di pelle e con budget piuttosto differenti, ma vi spiegheremo anche come scegliere l’acqua micellare più calzante secondo le vostre necessità e le caratteristiche da tenere in considerazione.

Migliori acque micellari

Acqua micellare alle rose

L’aqua micellare Acqua alle Rose è caratterizzata dalla sua formula ipoallergenica, ideata appositamente per minimizzare il rischio di allergie, testata oftalmologicamente e dermatologicamente e per questo adatta anche per la zona del contorno occhi. Si tratta di un cosmetico pensato per evitare i fastidiosi arrossamenti causati dallo sfregamento e anche per aiutare la pelle a proteggersi dallo stress di ogni giorno, grazie ai suoi effetti estremamente lenitivi. Nonostante la sua estrema delicatezza, che la rende perfetta per le pelli più delicate, è caratterizzata dalla profumazione unica del marchio Acqua alle rose, che trasforma un momento della vostra routine di bellezza in un vero e proprio momento di relax.

Avène Lozione micellare

Anche in questo caso si parla di un cosmetico estremamente delicato, ma non solo. L’Acqua termale Avène è tra i principali elementi costitutivi del prodotto ed è ideale per favorire la differenziazione delle cellule, alterate da varie affezioni dermatologiche, permettendo così di formare nuovamente una cute sana e pronta a proteggersi dagli agenti esterni. Oltre all’azione estremamente rigenerante e idratante, l’acqua micellare Avène è perfetta per pulire il volto dal trucco della giornata, anche nella zona occhi e su quella altrettanto delicata delle labbra.

Bioderma Sensibio H2O Acqua micellare

Sensibio H2O è un’acqua micellare detergente e struccante, perfetta per essere utilizzata al mattino e alla sera, per pulire e idratare la pelle nel corso della giornata, impedendo agli inquinanti di penetrare lo strato cutaneo e causare l’insorgere di ipersensibilità. In questo caso non solo c’è un’ottima presenza di elementi lenitivi ma Bioderma ha deciso di proporre un’acqua micellare completamente senza profumo! Una scelta che non solo è ancora più calzante per chi soffre di pelle particolarmente sensibile ma anche per chi non ama le fragranze nei prodotti di skincare. L’acqua micellare Sensibio H2O, sviluppata nei Laboratori Bioderma, è sensibile rispetto all’equilibrio biologico della pelle, essenziale per mantenerla in perfetta salute.

Acqua Micellare Struccante Sephora Collection

Tra i prodotti più validi, per un budget medio/basso, vi proponiamo il cosmetico Sephora Collection. Questa acqua micellare è realizzata con il 90% di ingredienti di origine naturale, tra cui lo zinco e l’immancabile aloe vera. Rimuove efficacemente il trucco, purificando la pelle senza seccarla, e togliendo lo strato di sebo che si va a creare normalmente, per un effetto opaco e salutare. Non meno importante, il flacone in cui è contenuta la lozione, è composto al 100% da plastica proveniente da bottiglie d’acqua riciclate per il massimo della sostenibilità, aspetto a cui Sephora tiene particolarmente.

Acqua Micellare Struccante Lenitiva Dior Hydra Life

Per la fascia alta di questi articoli, non poteva mancare questo prodotto Dior, un’acqua micellare bifasica. Si tratta di un cosmetico di nuova generazione che unisce un grande potere struccante e una texture fresca e confortevole. Inoltre, grazie all’estratto di fiori di Echinacea e micelle riesce a eliminare in un solo gesto tutte le impurità e le tracce di makeup presenti su viso e occhi, rendendo la pelle purificata e morbida in brevissimo tempo. Istantaneamente, il make up viene rimosso e la pelle è perfettamente pulita, libera da sebo e agenti inquinanti, e arricchita da un finish luminoso offerto da Dior Hydra Life.

Cosa è l’acqua micellare e cosa sono le micelle?

Come vi abbiamo già accennato, l”acqua micellare è tra i prodotti sia detergenti sia struccanti più utili che possiate decidere di acquistare e ora vi spiegheremo nel dettaglio tecnico il perché. Non solo è un prodotto facile e veloce da utilizzare, in grado di purificare e rimpolpare la pelle, ma permette di rimuovere i residui di trucco più fastidiosi e difficili da togliere anche dopo diverse passate di detergente. Ma cosa intendiamo quando si parla di acqua micellare e, per l’appunto, di micelle? Il suo punto forte è proprio nella tecnologia che la caratterizza poiché è una soluzione ricca di micelle, molecole di tensioattivi delicati, che si riuniscono a formare delle piccole sfere e – come magneti – catturano le particelle di sporco, sebo e makeup!

Come scegliere l’acqua micellare

Pur trattandosi di un prodotto apparentemente “semplice”, pensato per rimuovere le impurità e mantenere la pelle radiosa, l’acqua micellare si differenzia per moltissimi elementi, tra cui la tipologia di pelle per cui è ideata e anche per tutti gli elementi da cui è composto. Ma perché si tratta di un cosmetico così utile e così fondamentale? Le micelle di cui è dotato, sono in grado di legarsi ai grassi presenti sulla cute, ovvero l’elemento fondamentale sia nel sebo e sia in buona parte del make-up. Quando le micelle entrano in contatto con la pelle, riescono a catturare lo strato superficiale che impedisce ai nostri pori di respirare liberamente, causando imperfezioni dovute all’iperproduzione di sebo.

Inoltre, nei prodotti più delicati, non ci sono alcool e profumi marcati, in modo tale da assicurare il massimo dell’efficacia ma senza aggredire le cuti più sensibili e facili al rossore. Ma, nonostante queste siano le qualità tecniche generali delle acque macellari, c’è molto altro da tenere presente e da valutare con cura se non si vuole incappare in un acquisto non errato, ma comunque meno efficiente del previsto. Nel corso di questi anni i grand brand in ambito cosmesi hanno continuato a provare e ideare nuove tipologie di acque macellari, alcune più semplici, altre più elaborate e di conseguenza anche molto più costose. Al fine di trovare il cosmetico migliore per voi, non solo dovrete valutare la vostra specifica tipologia di pelle ma anche il tipo di prodotto, il formato in base all’utilizzo che pensate di farne e anche le numerose caratteristiche aggiuntive che potrebbero fare la differenza. Nel corso della nostra lista finale, vi spiegheremo nel dettaglio come decidere il cosmetico migliore da acquistare!

Tipologia di pelle

Tipologia di prodotto

Formato

Caratteristiche aggiuntive

Tipologia di pelle

Nonostante l’acqua micellare sia tra i prodotti meno aggressivi e più efficaci presenti sul mercato, per ottenere il risultato migliore possibile va considerata anche la tipologia di pelle su cui va applicato il cosmetico. La grande differenza si trova nella scelta di sostanze più adatte per la condizione della propria epidermide. Per quanto riguarda la pelle normale o secca è sempre valido utilizzare con prodotti idratanti, a base di vitamine e anche acido ialuronico che mantengono la pelle elastica, purificata e luminosa. Per la pelle grassa, va considerata la crescita esponenziale di sebo, oli e impurità, per questo è necessario intervenire con prodotti poco oleosi, pensati per purificare e stringere i pori della pelle. Infine, per la pelle sensibile aggredita dallo smog, dai cambi di temperatura e anche dal trucco stesso, vanno valutati prodotti dall’azione estremamente lenitiva, in grado di dosare o addirittura prevenire il rossore.

Tipologia di prodotto

Al contrario di quello che potreste pensare, l’acqua micellare è un prodotto che si differenzia moltissimo, non solo per tipologie di pelle a cui è rivolto (anche se è pensato per essere particolarmente delicato, a prescindere) ma anche per tipologia di prodotto e ingredienti. L’acqua micellare classica è quella più comunemente utilizzata ed è, molto banalmente, composta in buona parte da acqua e micelle, che catturano ed eliminano ogni tipo di impurità dalla pelle. La seconda tipologia è quella bifasica che, come ci suggerisce il nome stesso, è composta da l’acqua micellare e l’olio. Questa unione è perfetta per rimuovere il trucco più resistente o quello waterproof, ovvero a prova d’acqua, che è pensato per essere estremamente difficile da togliere senza utilizzare lo struccante giusto.

Altrettanto importante, nella valutazione dei cosmetici in generale e degli struccanti/idratanti in particolare, l’INCI. Si tratta della lista di sostanze che sono state utilizzate per il prodotto. In alcuni potrete trovare l’eccellente l’acido ialuronico, introdotto come antiossidante e perfetto per idratare e distendere la pelle, oppure la glicerina, in grado di donare sollievo alla pelle più secca. Scoprire gli altri ingredienti e le loro proprietà, può aiutarvi a scegliere con maggiore attenzione, magari selezionando prodotti con scarsa presenza di alcool e profanazioni e una buona dose di prodotti bio, di origine vegetale.

Formato

Da tenere in considerazione anche il formato che andrete ad acquistare! Questo sia in relazione al rapporto qualità/prezzo, sia se state pensando di acquistare un cosmetico da portare con voi, in viaggio, oppure da tenere in casa. Sarà facile trovare confezioni di acqua micellare da diversi ml, tra i più comuni (di piccola/media dimensione) i formati da 200 ml, facili da portare con sé. Le acque macellari più grandi sono invece da 400 ml e da 500 ml e saranno più complicate da portare in viaggio, in zaino o in valigia. Alcune marche mettono a disposizione confezioni maxi, comode se si conosce bene il prodotto, da ben 750 ml, ideali per chi fa un frequente uso di un’acqua micellare in particolare, magari per motivi anallergici.

Caratteristiche aggiuntive

Le tecnologie dei cosmetici sono sempre pronte a rinnovarsi, anche e soprattutto quando si parla di cura della pelle. Proprio per questo motivo, l’acqua micellare è in grado di affiancare anche altri tipi di azioni oltre a quella struccante. Tra le principali, non va sottovalutata l’azione idratante, ideale soprattutto per le pelli più secche che hanno bisogno di essere pulite ma anche di mantenere una certa elasticità per evitare di rovinarsi. Allo stesso modo è particolarmente importante l’azione lenitiva, citata spesso negli articoli aggiunti in questa lista, poiché si tratta di un aspetto da non tralasciare se si ha una pelle che tende a danneggiarsi anche solo a causa dell’eccessivo sfregamento o dell’esposizione al Sole.