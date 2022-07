Siamo ormai a ridosso dell’Amazon Prime Day, l’attesissimo evento di shopping che Amazon terrà a partire da domani, 12 luglio, per i suoi affezionati clienti Amazon prime e che, fino alla mezzanotte del 13 luglio, vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti a prezzo scontatissimo!

Amazon, tuttavia, ha deciso di non starsene con le mani in mano e, nell’attesa, ci sta comunque offrendo la possibilità di acquistare moltissimi prodotti a prezzi davvero imperdibili, com’è il caso della promo di oggi, relativa ai sempre ottimi dispositivi Amazon Echo Dot di terza generazione!

Il bello è che non si tratta del classico sconto proposto dal portale, ma di una promo che vi permetterà di acquistare non uno, ma ben due dispositivi Amazon Echo Dot 3 al prezzo di appena 33,98€! Si tratta di un’offerta ottima in quanto, di norma, 2 dispositivi verrebbero venduti al prezzo di 99,98€, o quanto meno di 71,98€, visto lo sconto del 28% applicato in questi giorni.

Invece, grazie al coupon ECHODOT3 da inserire direttamente nel carrello, e prima del pagamento, potrete portarvi a casa due di questi splendidi smart speaker a soli 33,98€, ovvero a meno di quanto paghereste un solo Echo Dot 3!

Indubbiamente si tratta di un affare, anche perché, al netto degli anni sulle spalle, Echo Dot 3 è ancora un eccellente smart speaker, con un rapporto qualità/prezzo davvero impagabile, e pertanto ideale sia per chi non ha mai avuto Alexa in casa, sia per chi conosce già Alexa, ma desidera ampliare la propria rete domotica.

A questo punto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata ad Echo Dot 3, dalla quale dovrete procedere per l’inserimento dei due dispositivi nel carrello. Le scorte sono molto ampie, ma vi suggeriamo comunque di non attendere troppo, quanto meno per essere certi di godere di possibilità di scelta sui colori da acquistare.

N.B. Ricorda che per usufruire della promo occorre inserire nel carrello 2 prodotti ed utilizzare, prima del pagamento, il codice sconto ECHODOT3 nell’apposita sezione.

