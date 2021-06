Acquista 2 elettrodomestici da ePrice e il secondo lo paghi la metà

A distanza di una settimana dalla scadenza, ritorna quella che è stata una promozione molto vantaggiosa di ePrice, che vi da la possibilità di acquistare un elettrodomestico a metà prezzo qualora se ne acquistassero 2 tra quelli aderenti all’iniziativa. A differenza della scorsa occasione, quando i protagonisti erano lavatrici e asciugatrici, il portale ha fatto in modo che la promozione coinvolgesse tantissimi altri prodotti, tra cui smart tv, notebook e monitor.

Ad ogni modo, ci sono alcune differenze rispetto alla scorsa occasione che vale la pena segnalare. In questo caso, infatti, lo sconto sul secondo elettrodomestico non è fisso, ma può arrivare fino al 50%. Valida fino al 30 giugno, l’iniziativa vi permetterà quindi di risparmiare cifre sostanziose, a patto che scegliate una delle tante lavatrici o asciugatrici come primo prodotto, a cui potrete successivamente aggiungere un secondo articolo e avere la possibilità di pagare quest’ultimo a metà prezzo.

Le combinazioni sono numerose e il procedimento è molto intuitivo, con la pagina che vi guiderà passo passo nella scelta del prodotto fino alla fase del pagamento. La promozione è interessante anche per il fatto che i prodotti compatibili con l’iniziativa si trovano già in sconto, quindi beneficiare di un’ulteriore taglio di prezzo potrebbe significare portarsi a casa alcuni dei migliori elettrodomestici a prezzi mai visti finora.

Un esempio di una possibile combinazione di acquisto è quello di selezionare la lavatrice Whirpool 6° Senso da 8kg e abbinarla alla smart tv TCL 55P615 da 55 pollici, una combo che normalmente costerebbe oltre 1.000€ ma che potrete portarvi a casa a soli 659,98€ grazie agli sconti del portale, che diventano ancora più interessanti con la messa in campo di questa fantastica promozione.

Ribadiamo ancora una volta che le possibilità di combinazioni e risparmio sono molteplici, ed ecco perché suggeriamo di andare sulla pagina dedicata e scoprire voi stessi quale potrebbe essere la combinazione perfetta secondo le vostre esigenze, oltre a scoprire quella che vi garantirà il risparmio più alto. Detto ciò, vi lasciamo alla scoperta dei nostri quattro canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, dove sarete costantemente aggiornati sulle migliori promozioni del momento. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!