Acquista 2 libri Pickwick da LaFeltrinelli, e ricevi in regalo uno speaker!

Dopo una settimana all’insegna di offerte hi-tech, è doveroso fare un piccolo break dalla consueta programmazione per parlarvi di una nuova ed interessante iniziativa che coinvolge i migliori libri dell’editore Pickwick sul portale de LaFeltrinelli. Infatti, acquistando due articoli compatibili con l’iniziativa riceverete in omaggio uno speaker bluetooth.

Per poter sfruttare le opportunità concesse da questa promozione è necessario seguire pochi e semplici passaggi. Innanzitutto, bisogna collegarsi al seguente indirizzo e scegliere due prodotti di vostro piacimento e, successivamente, inserirli nel carrello. Lo speaker verrà inserito nell’ordine automaticamente. Una volta pagato l’intero ordine, riceverete a casa i due libri con l’omaggio.

Chiaramente, la lista dei prodotti compatibili con l’iniziativa sono moltissimi, tutti appartenenti alla scuderia di Pickwick. Ci sono libri per tutti i gusti, dalla narrativa straniera ai gialli, thriller e horror, dalla narrativa italiana alle biografie, oppure tutti i tomi per bambini e ragazzi. Tra questi, vi consigliamo caldamente di considerare l’acquisto di “The Outsider” di Stephen King a 13,30€ al posto di 14,00€, oppure “Il meglio di me” di Nicholas Sparks a 10,36€ anziché 10,90€.

Se desiderate acquistare libri appartenenti alla categoria di “salute, famiglia e benessere personale”, vi suggeriamo invece l’acquisto di “Donne che corrono coi lupi” di Clarissa Pinkola Estés a 14,25€ invece di 15,00€. Nella categoria della “narrativa erotica e rosa” spicca invece “Come mondi lontani. After. Vol. 3” di Anna Todd a 12,35€ invece di 13,00€.

Ciò detto, visto il gran numero di prodotti compatibili con la promozione indetta da LaFeltrinelli, vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte e scegliere i due libri di vostro gradimento per poter ricevere in omaggio lo speaker bluetooth.

