I saldi invernali sono finalmente cominciati e, come sempre, il mondo delle offerte online si è risvegliato di colpo, proponendoci un mucchio di occasioni d’acquisto a prezzo scontato, e non solo per quanto riguarda i prodotti strettamente relativi all’abbigliamento, ma anche un mucchio di accessori, come borse, cappelli, portafogli e, ovviamente, occhiali!

E così, se siete alla ricerca di un paio di occhiali da sole di qualità e, al contempo, volete approfittare delle offerte del periodo, vi suggeriamo di dare un’occhiata a quella che è la nuova promozione Hawkers, che vi permetterà di acquistare 2 paia di occhiali al prezzo di 1, in quella che è una promozione che, certamente, si esaurirà in pochissimo tempo!

Come funziona questa promo? Semplicemente vi basterà scegliere 2 paia di occhiali da sole dalla lista di modelli facenti parte della promozione, e procedere normalmente al completamento dell’acquisto. Al momento del pagamento, dunque, pagherete solo il modello che tra i due è il più caro, mentre quello dal costo più basso (o uguale) vi sarà invece inviato a titolo completamente gratuito, con tanto di spese di spedizione incluse!

Insomma, si tratta indubbiamente di una bella offerta, anche e soprattutto perché, se parliamo di Hawkers, parliamo di un’azienda che, specie nel corso degli ultimi anni, ha guadagnato notevole terreno nel campo degli occhiali da sole, complice un ottimo rapporto qualità/prezzo, ed una grande qualità dei materiali di costruzione.

Pur proponendosi con prezzi che raramente superano i 30 euro, infatti, Hawkers produce occhiali di ottima qualità, con montature in acetato di cellulosa, materiale resistente a graffi, cadute e urti, nonché delle ottime lenti dotate di un’efficiente schermatura per la protezione degli occhi dai raggi UV400.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Hawkers dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi i modelli che più vi piacciono a prezzi concorrenziali!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!