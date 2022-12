Il Natale è ormai alle porte ma siete ancora alla ricerca di regali per amici e parenti, semplici, utili e adatti davvero a tutti? Il nostro consiglio è di non farvi scappare una delle promozioni più convenienti che potrete trovare sugli store online, soprattutto nel caso in cui vogliate acquistare prodotti da indossare con frequenza, sia in estate sia in inverno. Hawkers, infatti, propone un’offerta da capogiro: acquistando 2 paia di occhiali da sole ne riceverete automaticamente 1 in regalo, a costo zero! Ciò significa che acquistando due regali ne pagherete solamente uno.

A disposizione avrete numerosi prodotti pensati per tutti i gusti e anche per tutti i budget, dai più classici e monocromatici fino ai modelli più eccentrici e vivaci. Un vero e proprio affare che vi invitiamo a sfruttare quanto prima, soprattutto se volete far arrivare gli occhiali da sole in tempo per il 25 dicembre.

Tra i modelli che aderiscono alla fantastica promozione appena citata, ci sono numerosi best seller tra cui il Dark One Venm Hybrid a 44,99€, uno dei più classici ed eleganti che potrete acquistare da Hawkers. Stiamo parlando di montatura unisex nera con rifinitura lucida e mascherina frontale con lenti scure in Nylon, in grado di offrire maggiore nitidezza e resistenza per un miglior rendimento ottico. In più, vi garantiscono una protezione uv400 e una antiriflesso superiore, rispetto agli occhiali da sole di scarsa qualità.

Anche la montatura stessa è fabbricata in TR90 svizzero con il marchio di EMS, considerato il miglior Nylon per montature al mondo e pensato per offrire più flessibilità e resistenza. Non meno importante, con l’acquisto otterrete anche un fodero personalizzato in microfibra, una custodia personalizzata e un set di adesivi decorativi!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Hawkers dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili. Inoltre, se state ancora cercando dei prodotti per amici e parenti in vista del Natale, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra rassegna dedicata alle migliore idee regalo del periodo!

