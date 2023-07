Ci avviciniamo a un periodo di forti sconti come il Prime Day, il che significa che altri store online potrebbero rendere le loro offerte più interessanti del solito, offrendo un numero maggiore di affari. È il caso della promozione “Guarda Che Sconto” di Mediaworld, pubblicata proprio in questi giorni, che offre uno sconto del 20% sul prodotto più costoso se si acquistano due tra quelli selezionati.

I prodotti inclusi nell’offerta riguardano smart TV, soundbar, casse Bluetooth e accessori per migliorare l’esperienza visiva e di ascolto. Per quanto riguarda le smart TV, potrete scegliere tra modelli a LED, QLED e OLED, mentre per le soundbar avrete la possibilità di optare per modelli all-in-one o con subwoofer separato. Una volta selezionati i due prodotti che vi interessano, lo sconto verrà visualizzato direttamente nel carrello. È importante notare che l’iniziativa sarà valida fino al 12 luglio, per cui affrettatevi!

Considerando la presenza di questi elettrodomestici e la tipologia di promozione, potreste cogliere l’opportunità di aggiornare due degli elettrodomestici fondamentali per godere appieno dei film, delle serie TV e persino dei programmi del digitale terrestre. Vi invitiamo, ad esempio, a valutare la LG OLED A2, tenendo presente che Mediaworld ha adottato un nuovo approccio nella visualizzazione dei prezzi dei prodotti, in conformità alla normativa Omnibus. Pertanto, non troverete sconti evidenziati sulla pagina del prodotto, ma è importante notare che si tratta di una smart TV che di solito viene venduta a un prezzo superiore rispetto all‘attuale offerta di 749,00€.

Lo stesso discorso vale per la Sony HT-A3000, il cui prezzo di listino è di 699,00€ ma viene venduta a un prezzo scontato di soli 489,99€ senza specificare il dettaglio dello sconto applicato. Entrambi gli elettrodomestici sono di fascia alta: da un lato, abbiamo una delle migliori smart TV, che vi farà godere dei contenuti multimediali come mai prima grazie al pannello OLED; dall’altro, abbiamo una delle migliori soundbar, che vi permetterà di apprezzare l’audio e gli effetti cinematografici dei film in modo molto più coinvolgente rispetto alle capacità audio dei televisori attuali.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

