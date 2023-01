Una delle attività più belle da fare nel periodo invernale in cui troviamo è leggere seduti comodamente sul divano di casa, in pieno comfort e relax. La situazione può essere ulteriormente migliorata se sopra alle gambe mettiamo una coperta che ci tenga al caldo e ci faccia sentire coccolati; Feltrinelli è consapevole di tutto ciò, e per questo ha lanciato una promozione decisamente interessante, valida fino al 9 febbraio!

Con l’acquisto di due libri tascabili della collana Universale Economica Feltrinelli avrete infatti in regalo una splendida ed esclusiva coperta dedicata a uno dei titoli del catalogo. L’omaggio entrerà automaticamente nel vostro carrello, quindi conserverete la sorpresa sulla stampa fino all’arrivo dell’ordine.

Le istruzioni per ottenere l’omaggio sono davvero semplicissime: vi basterà scegliere due libri dall’ampio catalogo proposto da Feltrinelli e aggiungerli al carrello; una volta completato l’ordine riceverete comodamente a casa i titoli, oltre alla stupenda coperta che vi terrà compagnia nelle sessioni di lettura invernali!

I libri nel catalogo sono davvero tantissimi, con generi che spaziano dalla narrativa straniera alla politica, quindi troverete sicuramente quelli che fanno per voi. In particolare, sono presenti tantissimi classici della letteratura da leggere assolutamente, come La coscienza di Zeno di Italo Svevo o Anna Karenina di Lev Tolstoj, che vi sapranno conquistare sin dalla prima pagina.

Non ci resta dunque che rimandarvi alla pagina di Feltrinelli dedicata alla promozione. Vi ricordiamo che potrete ottenere la coperta del lettore in omaggio solo fino al 9 febbraio, quindi vi consigliamo di aggiungere al carrello i titoli che vi interessano il prima possibile!

