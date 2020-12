Acquista 3 Cofanetti Warner da IBS, li pagherai con il 50% di sconto!

Se siete ancora a caccia di offerte, vi segnaliamo che sul portale di IBS è possibile trovare una nuova iniziativa che permetterà, fino al 9 dicembre, di acquistare un gran numero di cofanetti home video a marchio Warner a prezzo scontato! Sullo store è difatti possibile, dopo aver selezionato 3 cofanetti fra serie tv e film Warner Bros. nel carrello, ricevere automaticamente un 50% di sconto su tutta la spesa, e con l’avvicinarsi di Natale questa promozione può diventare un’ottimo spunto per delle ottime idee regalo per gli altri o, perché no, per sé stessi, essendo anche un’ottima chance di arricchire la propria collezione di home video.

Tanti i titoli Warner in sconto, tra cui non manca una vasta selezione di titoli nazionali, come la collezione comprendente tutti i film di Checco Zalone, da Cado dalle Nubi del 2009 fino al suo ultimo grande successo di inizio anno Tolo Tolo, tutti disponibili a prezzo scontato per appena 9,99€. Non mancano poi alcuni film che hanno fatto la storia del cinema, come i cofanetti di saghe come Harry Potter o Il Signore degli anelli ed è possibile anche trovare titoli adatti ai bambini come la collezione degli ultimi film in live action della saga di Scooby-Doo.

Questa promozione però non include solo opere cinematografiche, ma riguarda anche molte serie tv Warner, ed infatti si possono trovare i cofanetti di titoli popolari come il Trono di Spade o delle varie componenti dell’Arrowverse come Arrow o Flash, ma sono anche presenti prodotti più ricercati come il thriller True Detective 3, con protagonista il Premio Oscar Mahershala Ali.

La selezione di titoli fra film e serie tv inclusi in questa promozione di IBS è molto vasta e variegata, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa all'iniziativa così da trovare quello più adatto a voi.

