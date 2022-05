Se siete alla ricerca di borse o zaini in cui riporre tutto il necessario con cui affrontare le prossime vacanze estive, o anche solo una scampagnata nel corso delle prossime settimane, allora fermatevi perché questa è l’occasione che stavate aspettando!

Vi segnaliamo, infatti, un’imperdibile offerta targata Carpisa, che vi consentirà di acquistare zaini, borse e valige di ottima qualità, potendo usufruire di un’offerta che vi farà molto comodo in ambito familiare! Sullo store, infatti, è attiva una super promozione che vi consentirà di acquistare 3 articoli a prezzo scontato, ricevendone anche un quarto a titolo gratuito!

Aderire alla promozione è semplice, vi basterà infatti scegliere 4 prodotti dalla lista presente nell’apposita selezione offerta da Carpisa (troverete il link alla fine di questo articolo), inserire ii prodotti nel carrello ed effettuare il pagamento. Al check out, quello che tra i quattro avrà il prezzo più basso, vi verrà inviato a costo zero, mentre pagherete il prezzo degli altri 3 prodotti. Insomma, una promo facile e immediata, che vi offrirà l’occasione di effettuare acquisti utili e di qualità.

Dalle maxi bag adattissime per la spiaggia alla necessaire a zip ideale per riporre cellulare, portafoglio, mollette per i capelli e altri piccoli oggetti: questa promozione Carpisa include davvero di tutto, ma se siete alla ricerca di qualcosa di un po’ più particolare, tra le tante opzioni, vi piacerà scoprire lo splendido zainetto a sacca in tessuto jeansato creato dal brand. Un prodotto pratico e versatile, caratterizzato da una chiusura a strozzo con spallacci in tessuto, e comodissimo quando messo in spalla il che, come intuirete, lo rende una scelta ideale per piccole gite fuori porta o, perché no, per andare al mare o praticare sport!

La promozione, però, non si limita a borse e zaini. Ciondoli super colorati e cappelli in morbido tessuto stanno aspettando voi! Comodissimi e di tendenza, i cappelli alla pescatora sono amatissimi e indispensabili nelle giornate assolate. Tra i modelli proposti troviamo il cappello della linea Tara, dai colori vivaci e arricchito con disegni originali.

Concedetevi il lusso di poter scegliere tra tantissimi articoli diversi, ottimi per la loro capienza massima o funzionali se dotati di molte tasche e scomparti permettendovi di separare ciò che portate con voi durante la giornata.

