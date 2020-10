Acquista 4 capi da Alcott e ne paghi solamente 2!

Oltre alla nuova collezione di Alcott per la stagione autunno/inverno 2020, sul portale è cominciata una nuova promozione che per un periodo di tempo limitato vi permetterà di acquistare ben 4 capi d’abbigliamento e pagarne solamente 2! Per aderire a questo 4×2 sullo store, dovrete semplicemente selezionare 4 fra i numerosi articoli coinvolti, ed i 2 dal costo inferiore vi saranno dati in omaggio! Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, specie qualora foste alla ricerca di un’occasione davvero unica per rinnovare o rinforzare il vostro guardaroba di fine anno.

In questa vasta selezione di prodotti è possibile trovare una gran scelta di articoli con un taglio che rimane adatto a qualsiasi situazione, come nel caso di questo bellissimo giubbotto in simil pelle a maniche lunghe. che rimane estremamente versatile grazie al suo con collo alla coreana e sue cerniere metalliche. Non mancano poi anche una vasta selezione di accessori utili per completare il proprio outfit come fazzoletti da taschino con le più raffinate fantasie, calzini in cahsmere ma anche scarpe, fra cui il mocassino in vera pelle made in Italy al 100%, con tanto di effetto scamosciato che conferisce un look elegante e raffinato al tutto. Tra i prodotti inclusi in questa offerta di Alcott sono presenti anche una selezione di variopinti zaini colorati come il capiente modello camouflage che può esser acquistato a soli 19,95€, dotato di bretelle imbottite, una doppia chiusura in simil pelle ed una tasca frontale porta oggetti, rendendolo perfetto per la scuola o per le attività all’aperto.

I prodotti coinvolti in questa promozione 4×2 di Alcott sono numerosi, e per questo il nostro invito è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter trovare l’articolo perfetto in base ai vostri gusti. Prima di farvi entrare nei camerini virtuali di Alcott, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

