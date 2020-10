Acquista 40€ di prodotti sullo store Feltrinelli e ricevi una gift card da 7€

Qualora siate alla ricerca di un buon libro da leggere o di qualche film da aggiungere al vostro personale catalogo in vista dell’inverno, potrebbe interessarvi la promozione lanciata dallo store Feltrinelli che, fino al prossimo 6 ottobre, vi permetterà di ricevere una gift card dal valore di 7,00€, a patto però che effettuiate un acquisto minimo del valore di 40,00€ scegliendo tra ebook, musica, cinema, cartoleria, giocattoli e gift box.

Il catalogo di Feltrinelli è davvero molto vasto e per gli appassionati di libri, ad esempio, suggeriamo di prendere in considerazione Il contrabbandiere di Clive Cussler e Justin Scott, un libro che saprà quasi sicuramente tenervi sulle spine fino all’ultima pagina (disponibile anche in versione cartacea), così come vi terrà incollati allo schermo del vostro televisore il film Tolo Tolo di Checco Zalone, che prende spunto dall’attuale situazione italiana, paese in cui tasse e spese sono ben superiori rispetto a tanti altri paesi europei.

Quello de Il contrabbandiere o Tolo Tolo sono solo alcuni dei tanti articoli disponibili sullo store Feltrinelli, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire quelli che più si adattano ai vostri gusti e alle vostre preferenze. Infine, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

