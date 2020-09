Acquista abbigliamento di Dungeons & Dragons su Zavvi e ricevi un regalo!

Dopo aver visto l’intera collezione di abbigliamento Nintendo in sconto, da Zavvi è arrivata anche una nuova linea dedicata a Dungeons & Dragons. Sullo store sono arrivate tantissime felpe, t-shirt e gadget dedicati al famoso gioco che dal 1974 conta milioni di appassionati in giro per il mondo, ma non è tutto! Infatti acquistando 2 capi della linea sarà possibile ricevere in regalo una meravigliosa tazza in ceramica del gioco, con tanto di rappresentazione di un dado d20 e con la possibilità di scegliere se prendere la versione per lui, nera e verde, o per lei, bianca e rosa.

Dalla sua nascita, quando bastava giocarci per esser considerati nerd (e non nel modo positivo di oggi), ad oggi il franchise di Dungeons & Dragons è riuscito lentamente a diventare un fenomeno di massa. E grazie a questa promozione potrete manifestare tutta la vostra passione per il gioco da tavolo indossando una fra le numerose felpe che ritraggono incredibili mostri o personaggi storici della saga, come la felpa in cotone con un terribile Dungeon Master bianco e viola, disegnato sulla schiena. Se invece siete alla ricerca di alcuni prodotti meno appariscenti, non temete, sono presenti anche delle t-shirt simpatiche con immagini in stile cartoon o con battute che solamente altri fan di D&D potranno cogliere, come la maglietta che prende in giro la fortuna sul lancio dei dadi per iniziativa.

I prodotti della linea di Dungeons & Dragons sono veramente tanti e unici fra loro, per questo vi consigliamo di visitare la pagina relativa alla promozione così da trovare subito quello più affine ai vostri gusti. Infine, prima di farvi entrare nei camerini virtuali di Zavvi, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!