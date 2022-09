Se avete bisogno di cambiare alcuni elettrodomestici in casa vostra, dalla lavatrice fino alla smart TV o all’aspirapolvere robot, la super promozione Magnifici Tech, disponibile su Euronics fino al 12 ottobre, è proprio quello che fa al caso vostro. Lo store vi propone articoli scontati a 49€, 99€ o 199€ con una spesa minima di 599€!

I prodotti che aderiscono alla promozione sono davvero moltissimi, e potrete scegliere tra articoli HP, Samsung, iRobot, LG, Electrolux e molto altro ancora a un costo praticamente imbattibile. Dato che stiamo parlando di un’offerta super conveniente, il nostro consiglio è di mettere nel carrello gli elettrodomestici e i prodotti tech che vi servono il prima possibile, fintanto che ci sono unità a disposizione!

Vi spieghiamo nel dettaglio come sfruttare la promozione Magnifici Tech, in maniera rapida e veloce. Una volta scelti i vostri acquisti, dovrete arrivare in fase di checkout con un carrello contente almeno 599€ di prodotti. A questo punto, potrete aggiungere l’articolo appartenente a i Magnifici Tech che incontra più il vostro gusto e le vostre necessità. Finalizzando l’ordine, subito prima del pagamento, il prodotto aderente alla promozione sarà vostro ad un prezzo super scontato. Dunque a 49€, 99€ o 199€ in base al prezzo di listino!

Per semplificare la vostra ricerca Euronics ha deciso di dividere la pagina apposita in due sezioni: la prima con tutti gli acquisti che verranno scontati a 49€ o a 99€ e una seconda con i rimanenti a 199€. Ci teniamo a specificare che per il raggiungimento della soglia minima di spesa sono esclusi: gli acquisti di due o più prodotti uguali, i prodotti Apple, le console, le gift card, gli abbonamenti, tutti i servizi e le spese di spedizione.

Se siete interessati a dare uno sguardo ai prodotti che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di inizio settembre, nella sezione dedicata, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Euronics che vi abbiamo comodamente linkato.

