Acquista da MediaWorld, e scopri come vincere una Mini Clubman!

Cosa c’è di meglio che acquistare un prodotto in offerta e avere la possibilità di vincere un’automobile da oltre 30.000€? Sembra impossibile, ma è ciò che offre Mediaworld fino al 6 maggio, termine utile per effettuare almeno un acquisto sul portale ed entrare nella lista del concorso, dal quale verrà estratto un vincitore che si porterà a casa una bellissima Mini Cooper Clubman Mayfair Edition. I requisiti per partecipare al concorso chiedono il possesso della carta MediaWorld Club ed eseguire almeno un accesso su MyWonderfulWorld entro il 6 maggio 2021.

Come avrete capito, non vi è nessuna spesa minima da sostenere, avrete quindi modo di partecipare al concorso acquistando anche solamente un prodotto come l’altoparlante bluetooth Sony SRS-XB33 che, tra l’altro, viene proposto a soli 99,99€ invece di 149,99€, proponendosi come un’ottima occasione di acquisto per ascoltare musica ad alta qualità in mobilità.

Impermeabile e resistente all’acqua, il Sony SRS-XB33 è un altoparlante che potrà essere usato anche in spiaggia e nei posti più sporchi. D’altronde, questo specifico modello è stato pensato proprio per coloro che vogliono ascoltare la musica ad alto volume nei posti in cui una soluzione tradizionale non lo permetterebbe, ma nulla vieta di posizionarlo all’interno di una stanza e apprezzare l’ottimo bilanciamento dei driver con diaframma non circolare, che assicurano una pressione sonora potente mantenendo la distorsione a livelli impercettibili.

Qualora poi abbiate intenzione di acquistarne più di uno, potrete beneficiare della modalità Party Connect, che vi permetterà di connettere fino a 100 altoparlanti e sfruttare un effetto stereo senza paragoni, arricchito con luci che si muovono in sincronia con il contenuto riprodotto, allo scopo di aumentare ulteriormente il divertimento, il quale può durare per ben 24 ore, grazie alla grande batteria integrata. Come se ciò non bastasse, il Sony SRS-XB33 può essere posizionato sia in verticale che orizzontale, offrendo in entrambi i casi la massima qualità sonora.

Insomma, serve davvero poco per tentare di vincere questo fantastico premio, motivo per cui consigliamo di visitare la pagina dedicata ed effettuare un acquisto, beneficiando al col tempo di numerose offerte. Ciò detto, non ci rimane che ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

