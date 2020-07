Acquista GeForce RTX e ricevi in regalo Death Stranding per PC!

Se vuoi cambiare la scheda video del tuo pc e sei anche un videogiocatore, non puoi lasciarti sfuggire questa offerta esclusiva valida solo per un periodo di tempo limitato, realizzata da Nvidia. Infatti fino al 29 luglio acquistando una scheda grafica GeForce RTX serie 20 idonea oppure con un laptop da gaming sarete in grado di ricevere una copia pc di Death Stranding, il gioco acclamato dalla critica che ha fatto tanto parlare di sé lo scorso inverno nella sua versione PS4.

Con la vostra nuova scheda video GeForce RTX, la realtà in frantumi di Death Stranding sarà incredibile, e quando vestirete i panni di Sam Bridges potrete vedere che mondo straordinario sarà in grado di mostrarvi la vostra nuova scheda grafica. Ma procediamo con ordine, come si fa per ottenere il codice del gioco? Una volta acquistato uno degli articoli selezionati in uno degli store aderenti all’iniziativa come ePrice oppure Ak Informatica entro il 29/07/2020, ed una volta effettuato l’ordine vi basterà inviare via mail copia del pagamento allo store in pdf con l’oggetto Richiesta Geforce Death Stranding. Completati questi semplici passaggi dovrete semplicemente attendere ed entro una settimana il codice vi verrà consegnato, attenzione però che questa promozione vale esclusivamente per un codice a persona. Per maggiori informazioni e tutti i dettagli riguardo le normative vi consigliamo di leggere il regolamento dell’iniziativa qui.

Le offerte di Nvidia coinvolte in questa grande iniziativa sono molte, perciò vi consigliamo di visitare la pagina dedicata dell’iniziativa in modo che possiate trovare quale articolo è più idoneo alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi perdere fra le varie specifiche delle schede grafiche, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relativa tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

La nostra selezione di prodotti

