Se siete in procinto di acquistare uno smartwatch e degli ottimi auricolari wireless, allora dovreste assolutamente dare un’occhiata a questa offerta di Huawei, disponibile sullo store ufficiale. La proposta mette in rilievo due prodotti interessanti del noto brand che, se acquistati insieme, vi garantiranno uno sconto mozzafiato.

I prodotti coinvolti sono il Huawei Watch GT3 e le FreeBuds 4i. L’offerta consiste di acquistare lo smartwatch a 189,99€, scontato di circa 60 euro rispetto al prezzo originale, e di aggiungere al carrello gli auricolari wireless dal valore di 89,00€, che pagherete soltanto 1,99€. Il tutto lo si potrà fare con facilità, dal momento che sarà sufficiente mettere la spunta sulla casella dedicata, situata nella sezione “Spesso comprati insieme” della pagina di Huawei Watch GT3, raggiungibile al seguente indirizzo. Lo smartwatch è disponibile in versione da 46 e 42 mm, ma l’offerta sugli auricolari è compatibile solo sulla variante più grande del noto dispositivo Huawei.

Huawei Watch GT3 è uno di quegli smartwatch che non vi sembrerà di avere addosso, grazie al peso di circa 40 grammi. Le caratteristiche e il design lo rendono poi un prodotto davvero valido, in grado di inserirsi a testa alta in un settore di mercato molto competitivo e quasi saturo. Oltre a essere AMOLED, il display da 1,43 pollici vanta la funzione Always-on e un’alta sensibilità al tocco, che non influisce negativamente sui bordi curvi, che rendono il Huawei Watch GT3 uno degli smartwatch più eleganti in assoluto.

Gli appassionati dello sport potranno contare oltre 100 modalità di allenamento, per non parlare poi della possibilità di seguire numerosi esercizi tramite una serie di animazioni, studiate per il miglioramento del vostro benessere e del vostro fisico. Uno smartwatch completo e capace di rilevare, tra le altre cose, anche il livello di saturazione di ossigenazione del sangue. Con il Huawei Watch GT3 non dovrete nemmeno preoccuparvi della batteria, dato che quest’ultima vi assicurerà un funzionamento continuo per circa 2 settimane.

Lo stesso vale per gli auricolari wireless Huawei FreeBuds 4i, che vi garantiranno una riproduzione sonora fino a 10 ore con una singola ricarica. Questi auricolari si faranno apprezzare poi per la connettività a bassa latenza, che vi consentiranno di sentire l’audio in sincronia con le immagini. Parliamo di prodotti capaci di soddisfare i futuri possessori, ora a un prezzo davvero irrisorio.

